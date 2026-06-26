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2026年世界盃分組賽D組末輪同步開打，出線格局在激烈的交鋒後正式塵埃落定。龍頭美國隊雖然遭土耳其3：2絕殺，仍以2勝1敗、積分6分穩居小組第一；另一場澳洲與巴拉圭的出線關鍵戰則以0：0握手言和，雙方各取1分。澳洲以淨勝球優勢奪下小組第二，而位居小組第三的巴拉圭在手握4分積分後，雖然還必須看其他小組的戰況，不過也高機率能夠晉級淘汰賽。賽前已拿下二連勝、提前鎖定D組頭名的東道主美國隊，此役以磨合陣容、鍛鍊新人為主。開賽僅3分鐘，美國隊就由特拉斯蒂（Auston Trusty）率先破門，取得夢幻開局。然而已經提前出局、為尊嚴而戰的土耳其隨後展開瘋狂反撲。第10分鐘，土耳其天才小將居萊爾（Arda Güler）破門扳平比分，這也是土耳其在本大賽的首顆進球。第31分鐘，柯克曲（Orkun Kökçü）推射破門幫助土耳其2：1反超。下半場第48分鐘美國隊雖然由伯哈爾特抽射扳平，但土耳其在比賽最後時刻上演驚天絕殺，最終以3：2擊敗美國，以一場熱血的勝利光榮謝幕。不過，這場失利完全不影響美國隊以6分積分、D組龍頭之姿挺進32強。同組另一場攸關誰能搶先出線的大戰由澳洲迎戰巴拉圭。賽前兩隊同樣握有3分積分，各自名列小組二、三名。由於本屆大賽新制下拿到4分積分基本上就會晉級，雙方全場展現出極高強度的中場防守絞殺，不輕易壓上進攻。上半場澳洲攻勢較多，射門數以6：1領先，不過皆被巴拉圭門將希爾（Orlando Gill）沉穩化解。下半場巴拉圭狀態回溫、加強攻勢，但澳洲防線依律緊密，未給對手任何破門機會。90分鐘時澳洲一度有望破門卻擦柱而出，嚇出巴拉圭一身冷汗。最終雙方以0：0戰平，各自收穫寶貴的 1 分。澳洲以淨勝球優勢排名小組第二，成為繼日本隊後第二支闖進淘汰賽的亞洲球隊。隨著D組最終積分榜敲定，美國隊6分第一，澳洲隊4分第二，巴拉圭同樣獲得4分位居小組第三。在12個小組將選出8個「最佳小組第三」的規則下，手握4分的巴拉圭，幾乎可說是高機率鎖定了一張32強門票，不過還是必須看其他小組戰況才能確定是否確定晉級。不過D組皆大歡喜的結局，對於在A組打完僅拿下3分積分、只能苦苦等待奇蹟的韓國隊而言，無疑是又一次的致命重擊。隨著D組的巴拉圭，以及其他小組的瑞典、厄瓜多、波士尼亞等小組第三積分紛紛達到4分，韓國隊在外卡大亂鬥中的順位被無情擠至邊緣，晉級希望變得更加渺茫。