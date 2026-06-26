受到米克拉颱風逐漸北上、鋒面接近與西南風影響，全台各地豪雨不斷，今（26）日深夜高雄市、台南市緊急宣布全市停班停課，上午起新竹市、新竹縣也陸續宣布，氣象署預估強烈雨勢將持續到入夜。《NOWNEWS》將在本文不斷更新6月27日（週六）各縣市停班停課、豪雨假資訊，帶民眾一文掌握最新狀況。

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🟡6月27日（週六）各縣市停班停課最新資訊（6/26凌晨1:05更新）

📍北部地區 

台北市：尚未宣布。

新北市：尚未宣布。

基隆市：尚未宣布。

桃園市：尚未宣布。

新竹市：尚未宣布。

新竹縣：尚未宣布。

📍中部地區 

台中市：尚未宣布。

苗栗縣：尚未宣布。

彰化縣：尚未宣布。

南投縣：尚未宣布。

雲林縣：尚未宣布。

📍南部地區 

嘉義市：尚未宣布。

嘉義縣：尚未宣布。

台南市：尚未宣布。

高雄市：尚未宣布。

屏東縣：尚未宣布。

📍東部地區 

宜蘭縣：尚未宣布。

花蓮縣：尚未宣布。

台東縣：尚未宣布。

📍外島地區 

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：尚未宣布。

金門縣：尚未宣布。


🟡豪雨假停班停課標準

據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。

水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。

▲颱風或豪雨影響期間，各縣市針對雨量的停班停課標準。（圖／天然災害停止上班及上課作業辦法）
▲颱風或豪雨影響期間，各縣市針對雨量的停班停課標準。（圖／天然災害停止上班及上課作業辦法）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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