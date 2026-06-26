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🟡6月27日（週六）各縣市停班停課最新資訊（6/26凌晨1:05更新）

🟡豪雨假停班停課標準

▲颱風或豪雨影響期間，各縣市針對雨量的停班停課標準。（圖／天然災害停止上班及上課作業辦法）

受到米克拉颱風逐漸北上、鋒面接近與西南風影響，全台各地豪雨不斷，今（26）日深夜高雄市、台南市緊急宣布全市停班停課，上午起新竹市、新竹縣也陸續宣布，氣象署預估強烈雨勢將持續到入夜。《NOWNEWS》將在本文不斷更新6月27日（週六）各縣市停班停課、豪雨假資訊，帶民眾一文掌握最新狀況。台北市：尚未宣布。新北市：尚未宣布。基隆市：尚未宣布。桃園市：尚未宣布。新竹市：尚未宣布。新竹縣：尚未宣布。台中市：尚未宣布。苗栗縣：尚未宣布。彰化縣：尚未宣布。南投縣：尚未宣布。雲林縣：尚未宣布。嘉義市：尚未宣布。嘉義縣：尚未宣布。台南市：尚未宣布。高雄市：尚未宣布。屏東縣：尚未宣布。宜蘭縣：尚未宣布。花蓮縣：尚未宣布。台東縣：尚未宣布。澎湖縣：尚未宣布。連江縣：尚未宣布。金門縣：尚未宣布。據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。