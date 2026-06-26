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高通（Qualcomm）進軍AI ASIC市場，宣布與Meta展開策略性多世代合作，市場擔心高通搶攻AI ASIC市場，恐對聯發科（2454）造成衝擊，聯發科今（26）日盤中股價一度被打到跌停價3880元。高通在2026年Investor Day宣布與Meta建立多年、多世代（Multi-year、Multi-generation）策略合作，並推出首款專為AI資料中心打造的CPU──Dragonfly C1000，將導入Meta下一代大型AI伺服器，成為Meta資料中心CPU供應商，預計2028年下半年量產。高通表示，Dragonfly C1000專為大規模AI資料中心設計，不僅具備領先的單核心運算效能，也大幅提升能源效率，未來將支援Meta持續擴充資料中心的需求。高通總裁暨執行長Cristiano Amon指出，公司打造資料中心CPU的目標，就是在兼顧效能與功耗效率下，滿足超大型資料中心部署需求，此次與Meta簽署多世代合作協議，是高通資料中心策略的重要里程碑，也象徵雙方合作從終端裝置進一步延伸至AI基礎設施。高通表示，未來將建立涵蓋CPU、AI Accelerator、近記憶體運算、高速互連及客製化ASIC的完整AI資料中心平台，並維持每年推出新產品的節奏。隨著Meta成為首家大型客戶，加上逾35家合作夥伴加入，高通正加速布局Hyperscaler AI資料中心市場，打造完整AI基礎設施生態系。高通強勢進軍AI ASIC市場，市場憂對手分食聯發科未來商機，再加上投信昨日調節逾1700張，導致聯發科今日賣壓沉重，一度被打到跌停價3880元。