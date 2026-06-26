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美股週四漲跌互見，不過科技股表現弱；台股今（26）日早盤開低震盪，盤中最低觸及44480.17點，重挫逾1700點，一度失守45000點關卡。不過，隨後跌幅收斂，截至12點左右暫報45041.36點，下跌約2%。股王信驊今日11點後幾乎跌停鎖死，暫報15615元。權王台積電同樣回檔，下跌35元，暫報2355元，最低觸及2325。聯發科今日同樣下跌逾9%，跌405元，失守4000元，暫報3905元。台達電同樣重挫近8%，暫報1825元。日月光投控則微幅0.62%，暫報645元。ABF載板族群中，南電今日漲停，上漲100元，暫報1145元；景碩則上漲4%，暫報846元，盤中一度攻上漲停893元。記憶體族群南亞科紅翻黑，目前暫報470.5元；華邦電則下跌近半根，暫報209.5元。另．智邦上漲逾2%，暫報2445元。