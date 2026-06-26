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▲賴謙凡加盟美國職棒紐約洋基隊。（圖／記者朱永強攝）

台灣18歲青棒好手賴謙凡日前以85萬美元（約新台幣2695萬）加盟美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基隊，成為隊史第3位台灣球員。今（26）日在加盟記者會上，2位洋基隊學長王建民、郭阜林現身給予賴謙凡祝福；王建民透露，過去在訓練營就有注意到賴謙凡，更開玩笑表示，「當然希望他能留下來（選秀），但後來想一想，我們（中信兄弟）也選不到，還是希望去挑戰美國。」郭阜林則希望賴謙凡旅美後要勇於表達，讓教練、隊友知道自己的想法、感受。穿上洋基隊專屬的「條紋球衣」，賴謙凡向媒體打招呼，「我是洋基隊賴謙凡！感謝球團肯定，我知道（加盟）只是起點，未來會繼續努力，站上大聯盟。」賴謙凡是洋基隊史第3位台灣球員，前2人分別是2000年簽約的王建民以及2009年簽約的郭阜林。在加盟記者會上，2位洋基隊大學長也現身祝福、勉勵這位洋基隊新成員。現任中信兄弟投手教練王建民透露，之前在訓練營時期有看過賴謙凡，當時就認為條件非常好，有機會挑戰旅外，「後來從比賽影片看到，（賴）謙凡一直進步，這非常棒。」王建民開玩笑表示，「當然希望他能留下來（選秀），但後來想一想，我們（中信兄弟）也選不到，還是希望去挑戰美國。」王建民說，洋基隊雖然是大聯盟其中一隊，但在全世界算是門面、最好的，「過去後要努力，提升自主能力，不斷前進往上爬。」賴謙凡在記者會後透露，在訓練營時就有跟王建民請教旅外相關問題，「教練有說出國不管事語言、文化，都要花時間去適應。我覺得我是非常能適應的選手，想辦法去克服孤單，把英文練好。」身為唯一穿過「條紋球衣」的台灣野手，現台鋼雄鷹內野手郭阜林替小學弟賴謙凡感到開心，「我覺得他是一位膽子很大的小學弟，相信現在小聯盟體系引進運科訓練，對訓練有很大突破，期許他去那邊可以更投入自己，知道自己要什麼，把目標設定好。」郭阜林以過來人的身份給出建議，「忍受孤獨、長期遠距離，沒有家人陪伴，我希望他心理可以更強壯、堅強。」郭阜林說，旅美後要更懂的表現、表達自己，「無論是跟教練、隊友都要溝通，比賽跟訓練都要表達出來。我以前是比較聽話的球員，去美國前2年，不太會勇於表達自己的感受。」郭阜林希望賴謙凡能更認清自己想要練什麼，積極跟教練溝通，「從外觀看他談吐，他應該很清楚自己想要什麼。」賴謙凡現年18歲，來自台東，畢業於桃園市大溪高中，身高183公分、體重82公斤，以簽約金為85萬美元（約新台幣2695萬）加盟洋基隊。賴謙凡近期將前往位於多明尼加的洋基DSL（Dominican Summer League）學院報到，正式展開職業生涯。