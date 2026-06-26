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▲沈靜芬提到，若公費篩檢檢查結果出現異常，將由診療院所提供適切診斷、治療及遺傳諮詢服務。（圖／記者張乃文攝）

SMA項目納入新生兒篩檢 石崇良：愈早期、治療愈有效

相關3大調整重點如下：

▲石崇良表示，新生兒篩檢不會拒保。（圖／記者張乃文攝）

保險考量家長不敢帶新生兒篩 石崇良：可安心、不會有拒保

▲遺傳檢查補助對象懶人包。（圖／國健署提供）

▲「遺傳檢查補助加碼」懶人包，包括產前遺傳診斷、血液細胞遺傳學檢驗等。（圖／國健署提供）

少子化社會，對於孩子的健康與未來，國家更為珍視；為了強化優生保健及母嬰健康照護，衛福部國健署今（26）日正式宣布，7月1日起正式推動「生育保健之遺傳相關檢驗補助精進方案」，除了新生兒公費篩檢項目納入罕病SMA，也加碼補助產前遺傳診斷、血液細胞遺傳學檢驗、同時新生兒篩檢更是全額補助。國健署今召開記者會宣布，今年7月1日起正式推動「生育保健之遺傳相關檢驗補助精進方案」。3大調整重點包括「產前遺傳診斷補助提高至7千元」、「血液細胞遺傳學檢驗補助提高至3500元」、「新生兒篩檢提高為全額補助檢驗費750元」，民眾僅需負擔採檢院所之採檢、檢體運送等相關行政費用。另外，公費篩檢項目擴增至22項。沈靜芬說，若檢查結果出現異常，將由診療院所提供適切診斷、治療及遺傳諮詢服務，必要時可轉介至國民健康署審查通過14家遺傳諮詢中心。而健保先前給付的罕病「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」基因治療，一針4900萬，此次國健署也納入新生兒公費篩檢項目中，考量帶因率及疾病嚴重度高，沈靜芬提到，若透過出生滿48小時的新生兒篩檢，以及早確診，就可在發病初期即時治療。衛福部長石崇良說，SMA的治療愈早期愈有效，當時核定的健保給付在6個月前新生兒效果最好，因此若納入常規新生兒篩檢中，就可以早期找到，更早使用藥物，為孩子的一生、家庭都帶來改變。最高補助金額由5000元提高至7000元，協助高風險孕婦及早掌握胎兒健康狀況。費用最高補助金額由1500元提高至3500元，協助具家族遺傳病史或經醫師評估有需求的民眾接受檢查。由部分補助檢驗費200元提高為全額補助檢驗費750元，民眾僅需負擔採檢院所之採檢、檢體運送等相關行政費用；另公費篩檢項目擴增至22項，落實及早發現、及時介入。不過，有些家長超過時間才帶孩子進行新生兒篩檢，對於保險的考量上，石崇良說，這部分會再釐清，先前醫學會也一直與保險公司溝通，不會因為確診而影響保險，民眾也慢慢可接受這些訊息，因此新生兒篩檢率可達到99%以上。石崇良強調，新生兒父母可放心接受篩檢，會和金管會討論，讓業者知道，新生兒篩檢項目都是可治療的，不會因為篩檢而有拒保現象。