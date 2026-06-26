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北部暴雨狂下！桃園、新竹淹水災情一次看

▲▼桃園、中壢地區淹水宛如漂漂河，車輛通行都激起陣陣漣漪以及大量水花。（圖／Threads@nina.blog.tw、@qiisvmd授權）

▲新竹科技園區淹水，民眾直呼第一次看到這麼嚴重的災情。（圖／Threads授權@ras46）

高雄、台南、屏東也淹水了！機車騎士嚇到停路邊不敢走

▲高雄翠華路有民眾騎自行車通過倒地，嚇得許多機車騎士停路邊等待水位退去。（圖／Threads授權@shi14817）

▲台南仁德交流道水位飆高，一早就執行通行管制。（圖／Threads授權@betty_hair）

▲台南仁德大淹水，有民眾緊急出外救車。（圖／Threads授權「冬本家國際有限公司」）

▲▼屏東南州淹水，市區拉起封鎖線。（圖／Threads授權@zhou_chengyu0205）

受到梅雨鋒面、西南風以及颱風外圍環流影響，今（26）日豪雨炸全台，各地傳出淹水災情。北部以新竹災情最為嚴重，桃園也有民眾PO出馬路變漂漂河的畫面。南部地區則是台南仁德、高雄翠華路、屏東南州地區淹水慘重，部分地區拉上封鎖線、執行管制，畫面相當觸目驚心。北部淹水災情中，有桃園、中壢區的民眾PO出淹水畫面，中壢部分路段淹水被形容是「漂漂河」，車輛小心行駛在流過的積淹水中，汽機車經過都濺起大量水花。至於桃園則是淹水接近半個輪胎高，且水位連著淤泥一起升高，變成像是土黃色湖泊一般，水面還泛起陣陣漣漪，讓民眾相當傻眼。新竹縣市更是災情嚴重，不只新竹科技園區裡大淹水，就連光復路都變成「光復溪」，讓市民無奈嘆：「沒想到去上個班還要先溯溪。」目前新竹縣市已全面宣布停班停課。南部地區則是台南仁德淹水水位飆高，仁德交流道從上午起執行管制，目前淹水有半個機車車身高，也有民眾緊急出門救車，「台南仁德好可怕⋯老闆一早就出門救車了。」也有市民示警，目前水位還是很高，行人、車輛千萬別通過。高雄翠華路、屏東南州同樣傳出淹水災情，影片中有民眾騎行腳踏車硬要通過，沒想到半路中跌倒，非常危險，嚇得許多機車騎士在翠華路邊緊急臨停，等待水位下降。屏東南州則是在市區拉起封鎖線，許多民眾一早上班就被迫繞道。