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台灣近日屢傳淹水災情，受到梅雨鋒面加上米克拉颱風前沿帶來的暖濕空氣影響，日本九州、關西地區也遭遇暴雨襲擊，各地陸續傳出淹水與受傷災情。各地交通大打結，關西地區多條鐵路因此停駛，多架航班受到天氣影響停飛，京都鴨川也罕見達到氾濫危險水位。根據NHK報導，位於京都市鴨川的「荒神橋基準觀測所」今晨水位急遽上升，並達到「氾濫危險水位」，氣象單位呼籲沿岸居民必須提高警覺、嚴防潰堤淹水。若鴨川不幸決堤，京都市、八幡市以及久御山町等地區恐將面臨大範圍淹水災情。與此同時，大阪府與大阪管區氣象台也於今（26）日清晨6點20分，針對淀川水系的寢屋川流域發布了「第4級氾濫危險警報」。由於該流域水位持續飆升，地方政府與氣象單位正密切監控，並強烈呼籲處於危險區域的民眾，務必隨時留意地方政府發布的避難指示，即刻前往安全地點避難。在大阪府東大阪市，暴雨也導致市區道路嚴重積水。這場大雨也導致關西地區交通受阻，包括JR西日本、南海電鐵、阪神電車和近鐵等部分路線，受到豪雨影響導致軌道淹水，被迫暫停營運或延後。空中交通部分，受到天候不佳影響，日本航空與全日空26日合計取消122班次國內線航班，約有超過1萬5000名旅客行程受阻。在社群平台X上也能看到許多民眾貼出淹水災情以及鴨川暴漲實況，可看到水勢相當湍急，幾乎快逼近橋面，亦有民眾苦中作樂，在淹水的街道上涉水來回徒步。