受到近日大雨與颱風外圍水氣影響，葉菜類價格明顯上漲，市場菜價也讓不少民眾有感，新莊公有市場菜販廖炯程接受《NOWNEWS》採訪時表示，目前相對便宜的葉菜只剩空心菜，主要是因為空心菜較耐水，受連日降雨影響較小，仍有一定收成，其他葉菜多半已經漲到每斤50元、60元起跳，且漲勢可能還會延續1至2週，他建議可以先買一點高麗菜、菇類等耐放蔬菜。
A菜從45元漲到65元
廖炯程指出，這波大雨對一般葉菜衝擊較大，因為葉菜類怕水，一旦產地持續降雨，就容易出現水傷、爛葉，供應量也會受到影響。以A菜為例，上週市場還能買到每斤約45元，但這週已漲到每斤65元左右，短時間內漲幅相當明顯。
根據他觀察，這幾天葉菜價格幾乎是「一天漲一成」，若天氣持續不穩，下週狀況恐怕更不樂觀。由於中南部產地受到大雨影響，供應恢復至少需要約兩週，因此這波菜價可能還會再撐高一段時間。
葉菜有水傷不建議囤太多
近期若看到價格還能接受的蔬菜，建議可以先買一點，不過廖炯程提醒，葉菜雖然現在買可能比下週便宜，但因為近期蔬菜普遍有水傷問題，買回家不宜久放，最好在2至3天內吃完。民眾想趁現在先補一些菜，建議不要一次囤太多葉菜，尤其是容易爛葉的種類，否則買回家放沒幾天就壞掉，反而更浪費。
高麗菜最耐放！尖球、扁球價格有落差
若真的想買比較耐放的蔬菜，廖炯程最推薦高麗菜。高麗菜相對耐放，保存得宜可放3至5天，甚至約1週沒有問題。不過高麗菜價格也有差異。廖炯程說，現在市場上的高麗菜多來自高山產區，品項可分為尖球與扁球，尖球高麗菜目前多已漲到每斤60元起跳；扁球高麗菜則相對便宜，每斤約35元至40元仍有機會買到。
空心菜、菇類價格相對穩 鴻喜菇、雪白菇可考慮
在葉菜類普遍上漲的情況下，空心菜因較耐水，價格相對穩定，是目前可入手的選項之一，至於油菜，雖然也算比較耐水，但葉面較不耐放，仍建議買回家後盡快食用。除了高麗菜、空心菜，廖炯程也建議民眾可以改買菇類。由於夏天菇類生長較快，加上天氣熱時民眾較少吃火鍋，需求沒有冬天高，因此目前菇類價格相對穩定，像是鴻喜菇、雪白菇都是不錯選擇，市面上常見真空包裝一包約35元左右。
蔥可切蔥花冷凍 菜販：現在買不算貴
另外，蔥價也受到民眾關注，目前蔥的批發價格約每公斤120元，若後續雨勢影響宜蘭等產區，價格可能再漲到每公斤150元、180元。廖炯程建議，若家中常用蔥，現在買一些回家切成蔥花冷凍保存，是可行的備菜方式，甚至可以一路用到暑假；若等產區受損後才買，價格可能會更高。
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廖炯程指出，這波大雨對一般葉菜衝擊較大，因為葉菜類怕水，一旦產地持續降雨，就容易出現水傷、爛葉，供應量也會受到影響。以A菜為例，上週市場還能買到每斤約45元，但這週已漲到每斤65元左右，短時間內漲幅相當明顯。
根據他觀察，這幾天葉菜價格幾乎是「一天漲一成」，若天氣持續不穩，下週狀況恐怕更不樂觀。由於中南部產地受到大雨影響，供應恢復至少需要約兩週，因此這波菜價可能還會再撐高一段時間。
近期若看到價格還能接受的蔬菜，建議可以先買一點，不過廖炯程提醒，葉菜雖然現在買可能比下週便宜，但因為近期蔬菜普遍有水傷問題，買回家不宜久放，最好在2至3天內吃完。民眾想趁現在先補一些菜，建議不要一次囤太多葉菜，尤其是容易爛葉的種類，否則買回家放沒幾天就壞掉，反而更浪費。
高麗菜最耐放！尖球、扁球價格有落差
若真的想買比較耐放的蔬菜，廖炯程最推薦高麗菜。高麗菜相對耐放，保存得宜可放3至5天，甚至約1週沒有問題。不過高麗菜價格也有差異。廖炯程說，現在市場上的高麗菜多來自高山產區，品項可分為尖球與扁球，尖球高麗菜目前多已漲到每斤60元起跳；扁球高麗菜則相對便宜，每斤約35元至40元仍有機會買到。
在葉菜類普遍上漲的情況下，空心菜因較耐水，價格相對穩定，是目前可入手的選項之一，至於油菜，雖然也算比較耐水，但葉面較不耐放，仍建議買回家後盡快食用。除了高麗菜、空心菜，廖炯程也建議民眾可以改買菇類。由於夏天菇類生長較快，加上天氣熱時民眾較少吃火鍋，需求沒有冬天高，因此目前菇類價格相對穩定，像是鴻喜菇、雪白菇都是不錯選擇，市面上常見真空包裝一包約35元左右。
蔥可切蔥花冷凍 菜販：現在買不算貴
另外，蔥價也受到民眾關注，目前蔥的批發價格約每公斤120元，若後續雨勢影響宜蘭等產區，價格可能再漲到每公斤150元、180元。廖炯程建議，若家中常用蔥，現在買一些回家切成蔥花冷凍保存，是可行的備菜方式，甚至可以一路用到暑假；若等產區受損後才買，價格可能會更高。