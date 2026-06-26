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▲紐約洋基隊國際球探部門總監 Mario Garza 出席賴謙凡加盟美國職棒紐約洋基隊記者會。（圖／記者朱永強攝）

▲紐約洋基隊全球球員招募統籌 Matt Slater 出席賴謙凡加盟美國職棒紐約洋基隊記者會。（圖／記者朱永強攝）

台灣18歲青棒好手賴謙凡日前以85萬美元（約新台幣2695萬）加盟美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基隊，成為繼王建民、郭阜林後，相隔16年隊史第3位台灣球員。洋基隊國際球探總監加薩（Mario Garza）會後表示，除了賴謙凡，洋基隊同時積極關注台灣其他高中生；談到重返亞洲市場，加薩透露，年初管理階層有變動，讓洋基隊在亞洲地區有更多觀察，加上預算調整，開始有積極的動作。在記者會上，洋基隊國際球探總監加薩表示，洋基隊追蹤賴謙凡2年多了，從他身上看到能力，因此沒有做太多考慮，「他的直球非常好，尾勁也非常足夠，曲球非常好，算是大聯盟菁英等級，其他能力也相當好。」洋基隊全球球員招募統籌史拉特（Matt Slater）則說，簽下賴謙凡對洋基隊而言意義重大，因為洋基隊自2009年簽約郭阜林後，已有16年未簽約台灣球員。記者會後加薩談到洋基隊重返亞洲市場，「事實上，我們在年初做過管理階層的變動，讓我們能夠在亞洲地區做更多的觀察。我們其實已經有球探在台灣觀察很多年了，我們在做預算調整的時候，剛好在這1、2年中，有一些預算的部分到亞洲，才有一些積極的動作。」加薩說，不會因為簽下賴謙凡而結束未來的補強，「我們也很積極的觀察其他高中選手，目前在多觀察階段，動作非常積極。」談到亞洲選手，加薩先一聲「wow！」隨後表示，「成功的亞洲選手自律、技術好且完成度高。也因此讓我們很積極去往這方面尋找。」洋基隊史上養成最成功的亞洲球員就是王建民，加薩認為，球員進入小聯盟後，在通往大聯盟舞台的路上，要保持自律、穩定，每天進入球場都要做百分之百的事情，「好的選手身體、心理素質很重要，該如何壯大身體、心理素質，如何面對失敗，這都是挑戰。」洋基隊目前打算以先發投手的角色來培養賴謙凡，加薩表示，現階段能以評估賴謙凡何時能登上大聯盟，「如果能在20歲初頭就站上大聯盟，這樣就是成功，但目前不好評估。」