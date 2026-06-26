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高等法院25日針對民進黨前黨工涉共諜案進行二審宣判，包括民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮、國安局秘書長吳釗燮前助理何仁傑、民進黨前黨工邱世元、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨涉共諜案遭判刑，事後撤銷原判決，刑度皆變輕，何仁傑更改判無罪。國民黨團召開記者會質疑司法看顏色就雙標？提3訴求，第一、請高等法院盡速公開完整判決理由。第二、請法務部、司法院及國安相關機關，全面檢討國安案件的偵辦、審查標準。第三、呼籲朝野共同推動國安司法透明化改革。書記長林沛祥表示，在野黨尊重司法，但不代表司法不能接受人民檢驗，而相信司法，更不代表司法可以不用向人民說明。司法最大的權威，不是「相信我」，而是「說服人民」。針對昨日法院二審判決結果，民眾質疑的是國安的標準變了？還是司法對國安的標準變了？林沛祥指出，民進黨政府成天把「國安」掛在嘴邊，反對政府可說成是「疑美」，質疑政策可以說成是認知作戰，監督執政黨還會被扣上危害國安的大帽子，真正涉及共諜、洩密、國安案件判決出來之後，有人刑度大幅下降，有人甚至從一審判八年多改判無罪；但改判理由是什麼？二審法院必須公開判決理由，否則人民當然會質疑司法是否存在雙重標準。國民黨團提出三項具體訴求：第一、請高等法院盡速公開完整判決理由。尤其是改判無罪和大幅減低刑度的理由部分，讓全民知道法院是如何認定證據？適用法律為何？第二、請法務部、司法院及國安相關機關，全面檢討國安案件的偵辦、審查標準。從偵查、起訴到量刑，應該建立一致、透明、可檢驗的標準。不因涉案人的背景、職務或政黨立場，別讓社會產生差別待遇的觀感。第三、呼籲朝野共同推動國安司法透明化改革。針對重大國安案件，在不影響國家機密與偵查利益的前提下，建立更完整的判決公開、說理機制及定期檢討制度，讓每一起重大國安案件，都能接受民主社會的檢驗。林沛祥強調，國家安全不應該只是對付在野黨最響亮的口號，更應該是保護全體國人、捍衛國家利益的一把共同尺。唯有法律只有一個標準、司法只有一種尺度、國安只有一套原則，人民才真正相信在中華民國，守護的是法治，而不是立場。副書記長王鴻薇表示，昨日高院二審判決，讓國人看到無論是民進黨黨工或時任外交部長吳釗燮助理何仁傑涉及共諜案，他們可以從檢察官偵結起訴求處重刑，經一審判處重刑，但到了二審居然輕判，甚至何仁傑從一審八年二個月改判無罪。王鴻薇質疑，這是不是「綠能你不能」？又是一起司法雙標？王鴻薇指出，近期民進黨政府針對台東縣長饒慶鈴，公開錄影推銷台東縣農產品在海峽論壇播放，展開一系列查處、追殺；又或者是縣市農會團體把水果賣到大陸，陸委會竟然要求農業部進行查處。王鴻薇質疑，現在只要有民進黨黨證，即便違反國安法，涉及共諜，都可以獲得減刑，甚至無罪待遇？坊間常說「一審重判、二審輕判、三審吃豬腳麵線」，但現在只要有民進黨光環罩著當靠山，立刻就可以吃豬腳麵線？王鴻薇特別指出，何仁傑為何一審八年二個月，二審改判無罪？僅何仁傑否認交付機密，始終聲稱無罪，就能得到無罪判決的待遇？二審法官認為何仁傑不是黃取榮口中聯繫的對象，是另有其人叫做「大B」。那麼「大B」是誰？人在哪裡？有調查此人嗎？有約談甚至羈押嗎？沒有說明何仁傑為何不是黃取榮的聯繫對象？在二審判決新聞稿中完全沒有交代。藍委羅智強表示，一個司法，兩個世界，民進黨共諜案從重判變無罪，在在呈現司法嚴重的雙標問題。羅智強舉例，去年揭露中油三接浮報工程費，從94億元預算拉到256億元，浮報金額超過150億元。終於在半年後，檢方在6月23日發動搜索得標的營造商，經約談所有被告或相關人員後，全部無保請回。相對檢調在偵辦前台北市黨部主委偽造文書案，不但羈押100天，1千萬元交保，還帶著電子腳鐐。羅智強指出，民進黨懷疑全天下都是共諜，基礎邏輯就是「匪諜就在你身邊」，甚至對正常兩岸交流的人士或團體，一律大開殺戒；饒慶鈴縣長錄影推銷台東農產品，陸委會就揚言要查處。反觀何仁傑在檢方起訴書當中揭露，洩漏行程機密，最後二審竟然能獲判無罪。羅智強表示，民進黨政府成天喊著抓共諜，結果抓到的都是領民進黨黨證的人，在總統府抓到的共諜，都不是經由文官考試，進入總統府任職的公務員，而是民進黨帶進去的政治幕僚；民進黨汙染了總統府，但司法判決無罪就沒事了，這就是現在台灣司法最嚴重的問題。