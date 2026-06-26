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委內瑞拉昨日遭遇規模7.2和7.5連續兩起強烈地震襲擊，目前造成至少235人死亡、逾4,300人受傷，且傷亡數持續攀升，救援人員目前頂著巨大的時間壓力在瓦礫堆中全力搜救生還者。稍早傳出好消息，在一棟大樓內找出一名女子，受困24小時後將其救出，鼓舞了在場所有人。根據BBC報導，在首都加拉加斯（Caracas）及鄰近的沿海城市拉瓜伊拉（La Guaira），倒塌建築物的廢墟下不斷傳出受困民眾的呼救聲。根據美國地質調查局（USGS）觀測，第一起地震規模為7.2，數秒後隨即發生一起威力更強、規模達7.5的地震。由於兩起地震皆屬淺層地震，導致地面破壞程度異常嚴重。災後許多民眾無家可歸，也有人因害怕餘震而不敢返回受損嚴重的危樓，被迫在街頭露宿。委內瑞拉臨時總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）已宣布全國進入緊急狀態。國民議會主席羅德里奎茲（Jorge Rodríguez）於週四證實，罹難人數已進一步上升，全國共有250棟建築物受損或遭摧毀，其中大部分集中在拉瓜伊拉。大加拉加斯都會區的查考市（Chacao），災情也相當嚴重，該市市長杜克（Gustavo Duque）週四在一棟廢墟建築外表示，該處已有11人死亡、23人獲救。他在社群媒體發布影片提到，救援團隊正全力清除瓦礫，以便救援團隊能夠進入，並進一步接觸到那些仍有希望生還的受困者，正努力救出盡可能多的生還者。稍早他也公布一件好消息，在一棟名為Don Pepe的大樓內，救出一名女性受困者，她已在瓦礫堆下24小時，對於救援團隊來說相當振奮，可看到救難人員將其救出，立刻用擔架將她送到醫院治療。目前多國已承諾提供救援協助，其中美國宣布提供1.5億美元的援助金。美國軍方在一份聲明中表示，正在派遣運輸船和飛機，以支援搜救隊並展開快速救援行動。