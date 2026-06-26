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▲高雄市長陳其邁今天表示，基於保護市民安全，維護通勤相關的、必要的安全及考量瞬間暴雨的致災風險，所以午夜零時緊急宣布停班課。（圖／高市府提供）

高雄市政府今凌晨零時許緊急宣布高雄全市停班停課。市長陳其邁今（26）日表示，氣象署昨晚11：30修正雨量預估，也根據幾個不同的模型推估，認為在早上上班時間，有可能會有瞬間暴雨致災的風險，基於保護市民安全，維護通勤相關的、必要的安全及考量瞬間暴雨的致災風險。其次是在相關的12小時預估雨量，在平地包括小港等多個地區，也達到200毫米的降雨量的預測，所以這兩個因素，市府採取一個比較保護市民的安全最優先的一個立場，所以宣布停班停課。今天各位也看到，在昨天凌晨到清晨的時間，有一個非常大的雷雨包，就在高雄、屏東附近，瞬間的強降雨，也造成相關有一些積水的現象，所以在整體的降雨預測，我們會根據相關氣象署最新的資料，來做最好的判斷。陳其邁今上午主持0625豪雨災害應變中心第1次工作會議，會後說明今天凌晨決定停班停課理由，包括氣象單位昨晚11時30分修正預報，同時多個模型顯示早上通勤時段可能出現瞬間暴雨風險，因此決定以市民安全為優先。陳其邁表示，高雄地區受豪大雨影響，累積雨量顯著，部分地區如旗山、美濃、大樹、內門、田寮等每小時降雨量超過100毫米，大樹區累積雨量甚至超過600毫米；高雄全年雨量大概2500毫米，大樹區不到一天就下了高雄全年約四分之一雨量。陳其邁強調，市政府在考量是不是停班停課的唯一的一個考量，必須根據最新，而且科學的證據，再加上專家包括高雄大學跟氣象署專家的一個協同幫助，來做最好的一個判斷。所以如果有些造成民眾不便的地方，我們還是感到非常的抱歉。他認為颱風雖未直接經過高雄，但環流造成自災風險增高，因而需要結合最新科學證據、加上專家意見做出較妥當的判斷與應對。陳其邁指出，雖然大部分積淹水的部分都已經消退，有一些包括像可能在局部的超大豪雨或暴雨的地區，現在還有一些積淹水的部分正全力的在排除，他也請環保局、衛生局等相關單位持續加強現場監測、環境清消與衛生防治，也會針對水災與傳染病風險加強防護與清潔工作，確保公共衛生與安全。至於各區積淹水情況，陳其邁解釋積水定義是50公分以下，淹水應該是50公分以上，目前大部分積淹水的部分都已經消退。至於有關期末考的部分，教育局長吳立森表示，將會順延到下週一，或是到禮拜二之前，把期末考的考程把它結束，相關的公告各校都已公告在各校的首頁。