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一大把青蔥50元被秒拿

▲市場收攤前出現拋售價格，一大把青蔥只要50元，吸引民眾一口氣搶拿多把。（圖／記者周淑萍攝）

葉菜一天漲一成

▲菜攤收攤前拋售油菜，一大包只要50元，民眾冒雨排隊採買，菜販直言「有菜就快買」。（圖／記者周淑萍攝）

青蔥可切蔥花冷凍、高麗菜較耐放

▲高麗菜相對耐放，保存得宜的話，可以放上一週。（圖／記者周淑萍攝）

受到連日降雨、局部豪雨影響，蔬菜產地供應受衝擊，市場葉菜類價格也明顯波動。《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪新北市傳統市場，雖然現場仍下著雨，但仍可見不少民眾穿著雨衣、撐傘採買。攤商車輛才剛卸貨，一整把、一整把青蔥一下貨立刻被民眾搶拿，另有油菜被裝成滿滿一袋，民眾趁菜攤收攤前最後拋售，一袋油菜、一大把青蔥都只要50元，吸引民眾補貨。實際觀察現場蔬菜狀況，青蔥外觀稱不上特別漂亮，部分葉尖已有些受損，但因一大把只賣50元，仍有不少民眾一口氣拿2至3把。有民眾表示，前一天才買過一小把青蔥就要50元，今天雖然品相沒有那麼好，但份量大很多，直言：「這樣真的很划算」，現場也有菜販提醒「有菜就快買」，因為不知道下週還會漲到多少。新莊公有市場菜販廖炯程表示，近期因豪雨影響，中南部產地狀況不穩，葉菜類最怕水，一旦連續下雨就容易出現水傷、爛葉，供應量減少後價格自然上揚。他指出，目前葉菜類幾乎是「一天漲一成」，像是A菜上週只要45元，今天沒有65元買不到。廖炯程說，這波菜價漲勢恐怕還會持續1至2週，根據中南部的菜商表示，產地恢復正常供應至少需要一段時間，加上近期雨勢未停，若後續再有豪雨或颱風外圍水氣影響，菜價可能會更不穩。至於不少民眾搶買的青蔥，廖炯程指出，目前青蔥批出價格約每公斤120元，若後續雨勢影響宜蘭等產區，價格可能再上看每公斤150元至180元。若家中常用蔥，可以趁價格還能接受時先買一些，回家後先挑掉爛葉、清洗並瀝乾水分，再切成蔥花分裝冷凍保存，之後煮湯、炒菜都能直接取用，也能避免後續價格再漲時買得更貴。不過廖炯程也提醒，近期葉菜普遍有水傷情況，不建議一次大量囤貨，最好買回家2至3天內吃完。若想買比較耐放的蔬菜，建議可優先選擇高麗菜、空心菜，或改買價格相對穩定的菇類，其中高麗菜保存得宜可放約1週。