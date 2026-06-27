2026年第37屆金曲獎頒獎典禮今（27）日晚間7點正式在台北小巨蛋登場，本文將不斷更新得獎人名單，帶讀者一起參與這場音樂界盛典。而本屆入圍歌后、呼聲最高的得獎人非蔡依林莫屬。另外，首度擔任典禮主持人的A-Lin，為電影演唱的主題曲〈幸福在歌唱〉也入圍年度歌曲獎，最後究竟能不能抱回大獎，粉絲拭目以待。
🟡金曲獎暖身新聞先看這邊：
金曲獎5大看點！A-Lin首扛主持棒喊緊張 莫文蔚相隔10年回歸登台
金曲37年度歌曲「天后打架」蔡依林強碰阿妹、A-Lin預測結果出爐
🟡第37屆金曲獎入圍、得獎名單一覽（19:00頒獎典禮開始後，將持續更新得獎者）
📌年度專輯獎
最佳華語專輯獎入圍作品
最佳台語專輯獎入圍作品
最佳客語專輯獎入圍作品
最佳原住民語專輯獎入圍作品
Same Stories, Different Narratives／落夢地股份有限公司（演唱者：鶴 The Crane）
QUIT QUIETLY／夕陽音樂產業有限公司（演唱者：落日飛車）
📌年度歌曲獎
〈三菜一湯 In the Middle〉／演唱者：楊世暄／《普通活著 Daily Diner》
〈浪人的…〉／演唱者：張震嶽／《跟著感覺走》
〈Pleasure〉／演唱者：JOLIN 蔡依林／《Pleasure》
〈老翅膀〉／演唱者：陳小霞／《老翅膀》
〈如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:))〉／演唱者：陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》
〈我的存在就是愛你〉／演唱者：aMEI／《我的存在就是愛你》
〈幸福在歌唱（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）〉／演唱者：A-Lin／《電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）》
📌最佳華語專輯獎
《開》／洪佩瑜／何樂音樂有限公司
《OGS》／頑童MJ116／滾石國際音樂股份有限公司
《跟著感覺走》／張震嶽／滾石國際音樂股份有限公司
《Pleasure》／JOLIN 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
《離開銀色荒原》／裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司
《純妹妹》／單依純／禾聲文化娛樂有限公司
📌最佳台語專輯獎
《圓缺》／鄭宜農／邊走邊聽有限公司
《做一個惜情軟心的人》／蕭煌奇／華納國際音樂股份有限公司
《主題歌》／蘇明淵／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
《褪褲lān的兄弟》／吳永吉／風潮音樂國際股份有限公司
《我說》／CJ MiT／滾石移動股份有限公司
📌最佳客語專輯獎
《南方的冬》／阿依.羅／禾廣娛樂股份有限公司
《Final Girl》／ana／東城音樂製作有限公司
《下回上去》／春麵樂隊／荒島文化有限公司
《慢花誌》／陳以諾Sarah／環球國際唱片股份有限公司
《Ngai〉／黃宇寒／予浪創樂股份有限公司
📌最佳原住民語專輯獎
《Masonolay i Cepo’》／漂流出口／風潮音樂國際股份有限公司
《Saitikotiko》／高金龍Lawis Aow／嗨島文化有限公司
《AKA》／Arase阿拉斯／那屋瓦文化有限公司
《Mikerid 引路》／Suming 舒米恩／米大創意有限公司
《djekuacan 年少不努力》／Matzka／十一音像有限公司（十一音樂）
📌最佳 MV 獎
〈純妹妹〉單依純／禾聲文化娛樂有限公司
〈Sakura Gansha〉李竺芯／果核音樂玫瑰森林農場有限公司
〈此刻〉許哲珮／雪人有限公司
〈怪情歌〉林宥嘉／華研國際音樂股份有限公司
〈歸零→0〉熊仔 (feat. 王若琳)／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
〈Pleasure〉JOLIN 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
〈Fish Love〉JOLIN 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
〈Dumplings〉吳克群／何樂音樂有限公司
📌最佳作曲人獎
盧律銘〈大濛的暗眠〉
蕭煌奇、滴燙Diiton〈你攏無咧看〉
張震嶽〈浪人的…〉
張簡君偉〈數到十〉
黃奇斌〈若無你我欲去佗位〉
裘德〈銀色荒原〉
📌最佳作詞人獎
張震嶽〈媽媽的眼睛〉
小寒〈成人之美〉
武雄〈礦工兄弟〉
黃立堯〈WAV&LUV〉
李格弟〈銀色荒原〉
📌最佳編曲人獎
翁光煒 〈厭倦一個人旅行〉
周湯豪、Seann Bowe、韋恩林、Ruben Cardenas〈FLAMES〉
陳星翰、鄭人豪、Morrison Ma、CYH、Richard Craker、Jackson Dimiglio-Wood 〈DIY〉
YELLOW 黃宣〈輕功水上飄〉
裘德、崔展鴻 〈銀色荒原〉
📌最佳專輯製作人獎
蕭賀碩 《來了》
鶴 The Crane 《Same Stories, Different Narratives》
王昱辰、曾國宏 《QUIT QUIETLY》
JOLIN 蔡依林、陳星翰 《Pleasure》
裘德、Tonyi NG 《離開銀色荒原》
常石磊 《純妹妹》
📌最佳單曲製作人獎
ØZI、鶴 The Crane〈FINAL FINAL FINAL （feat. The Crane, Gummy B）〉
Kvnloverboy 〈Superwoman〉
YELLOW 黃宣、余佳倫 〈輕功水上飄〉
陳建騏 〈幸福在歌唱（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）〉
陳君豪、吳青峰 〈一念之間 — 在水中〉
📌最佳華語男歌手獎
張震嶽《跟著感覺走》
周湯豪《LOVE RAGE HOPE》
盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》
Gummy B《更好》
裘德《離開銀色荒原》
📌最佳華語女歌手獎
洪佩瑜《開》
陳嫺靜《如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:＊- 合作的秘密》
彭佳慧《完整的大人》
JOLIN 蔡依林《Pleasure》
劉艾立《雙魚宮》
單依純《純妹妹》
📌最佳台語男歌手獎
蕭煌奇《做一個惜情軟心的人》
吳永吉《褪褲 lān 的兄弟》
曾瑋中《頇顢》
周自從《人造人間》
CJ MiT《我說》
📌最佳台語女歌手獎
鄭宜農《圓缺》
陳怡婷《三十幾》
秀蘭瑪雅《鐵心肝》
白冰冰《白冰冰／喝酒講酒話》
PiA吳蓓雅《離婚初體驗》
📌最佳客語歌手獎
阿依.羅《南方的冬》
ana《Final Girl》
春麵樂隊《下回上去》
陳以諾Sarah《慢花誌》
黃宇寒《Ngai》
📌最佳原住民語歌手獎
高金龍Lawis Aow《Saitikotiko》
Arase阿拉斯《AKA》
查勞．巴西瓦里《Kami Kami 我們我們》
Suming 舒米恩《Mikerid 引路》
Matzka《djekuacan 年少不努力》
📌最佳樂團獎
icyball 冰球樂團（王、Nelson、蒙、士捷）／《我很抱歉》
漂流出口（巫尚．碧海、布妲菈．碧海、林肯）／《Masonolay i Cepo’》
老王樂隊（張立長、廖潔民、馮會元、邵佳瑩、童偉碩）／《暮夜徐行》
落日飛車（羅尊龍、陳弘禮、王少軒、黃浩庭、曾國宏）／《QUIT QUIETLY》
告五人（雲安、犬青、哲謙）／《我們就像那些要命的傻瓜》
甜約翰 Sweet John（吳浚瑋、梁丹郡、陳冠宇、鍾曜年）／《GOOD AFTERNIGHT》
Tizzy Bac（陳惠婷、林前源）／《說出我的名字》
📌最佳演唱組合獎
頑童MJ116（瘦子 E.SO、小春 Kenzy、大淵 MUTA）／《OGS》
GENBLUE幻藍小熊（XXIN、媛媛、AYEON、Lili、Ayako、Nico）／《MIRROR》
凹與山（Isan、小凹）／《Hidden Album》
椅子樂團（裘詠靖、陳仲穎、孫伯元）／《愛的對白》
Dac & 鄭昭元 ZAOYUAN（鄭昭元 ZAOYUAN、Dac）／《Enough》
📌最佳新人獎
陳嫺靜《如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:＊- 合作的秘密》
高真 TRU《ALIVE》
163braces《海螺記》
陳以諾 Sarah《慢花誌》
CJ MiT《我說》
JOYCE 就以斯《才華換桃花》
📌演奏類最佳專輯獎
《Over The Moons》／蘇郁涵／種種可能企業有限公司
《Regrow Protocol》／Oberka／派樂黛唱片有限公司
《心之歸途》／大恭／街聲股份有限公司
《傳奇．雙擊--新視界》／黃瑞豐、吳政君／麥丁文化事業有限公司
《reel mu$ic》／cool nel d／夕陽音樂產業有限公司
📌演奏類最佳專輯製作人獎
蘇郁涵／《Over The Moons》／種種可能企業有限公司（演奏者：蘇郁涵）
Oberka／《Regrow Protocol》／派樂黛唱片有限公司（演奏者：Oberka）
丁可／《長夜將盡 電影原聲音樂 (Wild Nights, Tamed Beasts [Original Soundtrack])》／街聲股份有限公司（演奏者：丁可）
大恭／《心之歸途》／街聲股份有限公司（演奏者：大恭）
黃瑞豐、吳政君／《傳奇．雙擊--新視界》／麥丁文化事業有限公司（演奏者：黃瑞豐、吳政君）
📌演奏類最佳作曲人獎
錢威良／Harsanik《Stargazing 遊牧時空》／街聲股份有限公司（演奏者：Bazaar）
黃令先／<春 / Spring >《狂想萬花筒 / Kaleidoscope Rhapsody》／菁英藝術家（演奏者：狂想三重奏）
蘇郁涵／Pieces Peace 碎碎平安《Over The Moons》／種種可能企業有限公司（演奏者：蘇郁涵、Alex LoRe、Anna Webber、Matt Mitchell、陳穎達、Marty Kenney、James Paul Nadien、Shinya Lin）
黃瑞豐、吳政君／金《傳奇．雙擊--新視界》／麥丁文化事業有限公司（演奏者：黃瑞豐、吳政君）
李軍／居住正義《居住正義》／風潮音樂國際股份有限公司（演奏者：李軍）
Nelson Thomas Ny-Devereaux／rentfree《reel mu$ic》／夕陽音樂產業有限公司（演奏者：cool nel d）
📌最佳裝幀設計獎
黃嘉宏／暮夜徐行／壞鄰居有限公司
劉悅德／有美夢上讚 Ū bí-bāng siōng tsán／流星小飛象有限公司
黃品嘉、王馨／睏 Sleep／卓著文化事業有限公司
吳建龍、亞歷三小／SAX TAPE／夕陽音樂產業有限公司
聶永真、陳聖智、林智凱／女兒的九十九種藍——聽見零雨／目宿媒體股份有限公司
吳建龍 、力王、畢展熒／Hidden Album／明天的歌有限公司
📌最佳演唱錄音專輯獎
《當大人》／ 環球國際唱片股份有限公司
（主要錄音人員：陳振發／主要混音人員：樊乃綱、陳振發、林正忠／主要母帶後製人員：Chris Gehringer）
《Pleasure》／ 華納國際音樂股份有限公司
（主要錄音人員：王永鈞、陳文駿、Xavier Daniel／主要混音人員：Josh Gudwin、Jon Castelli、Phil Tan／主要母帶後製人員：Dale Becker）
《承諾》／ 麥丁文化事業有限公司
（主要錄音人員：André Baille-Barrelle／主要混音人員：André Baille-Barrelle／主要母帶後製人員：Pascal Luvisi）
《djekuacan 年少不努力》／ 十一音像有限公司（十一音樂）
（主要錄音人員：謝豐澤／主要混音人員：Matthew Sim／主要母帶後製人員：Matthew Sim）
《soul.food 靈食》／ 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
（主要錄音人員：張閔翔、劉阿洛、施森銘、黃立堯、Cookin Soul、Kvnloverboy、Wayson Scream、陳文駿、葛仲珊／主要混音人員：NealHPogue、John McLucas、Cookin Soul、施森銘、Jae Chong、謝乾乾、Matt Sim／主要母帶後製人員：Mike Bozzi）
📌最佳演奏錄音專輯獎
《Over The Moons》／ 種種可能企業有限公司
（主要錄音人員：Aaron Nevezie、Alex Conroy／主要混音人員：Aaron Nevezie、蘇郁涵／主要母帶後製人員：Alex DeTurk）
《康達效應 Coanda Effect》／ 禾廣娛樂股份有限公司
（主要錄音人員：徐振程 Jason Hsu、于世政 Shih Cheng Yu／主要混音人員：David Darlington／主要母帶後製人員：David Darlington）
《I Am Here》／ 華納國際音樂股份有限公司
（主要錄音人員：Vincent De Bast／主要混音人員：André Fernandes／主要母帶後製人員：André Fernandes）
《Invisible Nation (Original Motion Picture Soundtrack) 》《看不見的國家》電影原聲帶／ 樂浪聲風股份有限公司
（主要錄音人員：孫紹庭／主要混音人員：Phil McGowan／主要母帶後製人員：Jett Galindo）
《我們與惡的距離II影集原聲帶》／ 黑馬映像電影有限公司
（主要錄音人員：林孝親／主要混音人員：林孝親、林思妤／主要母帶後製人員：Rob Kleiner）
📌評審團獎
陳小霞《老翅膀》專輯
【特別貢獻獎】
📌特別貢獻獎
屠穎
林煌坤
🟡第37屆金曲獎頒獎典禮時間&地點
頒獎典禮日期：2026年6月27日（六）
紅毯時間：下午5點
典禮時間：下午7點
典禮地點：台北小巨蛋
🟡第37屆金曲獎頒獎典禮播出平台
電視轉播：台視
網路直播：金曲獎YouTube、LINE TODAY、LINE MUSIC
🟡第37屆金曲獎主持人、評審團
典禮主持人：A-Lin
星光大道主持人：陳明珠、鼓鼓（呂思緯）
評審團主席：黃韻玲
🟡第37屆金曲獎表演嘉賓
莫文蔚&The Masters、田馥甄、比莉&周湯豪、羊文学（日本樂團）、孫淑媚、TRASH
🟡第37屆金曲獎頒獎嘉賓
Lulu黃路梓茵、YELLOW黃宣、王宏恩、李竺芯、呂士軒、姚小民、洪敬堯、韋禮安、桑布伊、馬念先、莫文蔚、許效舜、許哲珮、動力火車、彭佳慧、黃奇斌、黃子軒、鍾興民、蕭煌奇、魏如萱、蘇慧倫。（按姓名筆劃排序，共21組）
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金曲獎5大看點！A-Lin首扛主持棒喊緊張 莫文蔚相隔10年回歸登台
金曲37年度歌曲「天后打架」蔡依林強碰阿妹、A-Lin預測結果出爐
📌年度專輯獎
最佳華語專輯獎入圍作品
最佳台語專輯獎入圍作品
最佳客語專輯獎入圍作品
最佳原住民語專輯獎入圍作品
Same Stories, Different Narratives／落夢地股份有限公司（演唱者：鶴 The Crane）
QUIT QUIETLY／夕陽音樂產業有限公司（演唱者：落日飛車）
📌年度歌曲獎
〈三菜一湯 In the Middle〉／演唱者：楊世暄／《普通活著 Daily Diner》
〈浪人的…〉／演唱者：張震嶽／《跟著感覺走》
〈Pleasure〉／演唱者：JOLIN 蔡依林／《Pleasure》
〈老翅膀〉／演唱者：陳小霞／《老翅膀》
〈如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:))〉／演唱者：陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》
〈我的存在就是愛你〉／演唱者：aMEI／《我的存在就是愛你》
〈幸福在歌唱（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）〉／演唱者：A-Lin／《電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）》
📌最佳華語專輯獎
《開》／洪佩瑜／何樂音樂有限公司
《OGS》／頑童MJ116／滾石國際音樂股份有限公司
《跟著感覺走》／張震嶽／滾石國際音樂股份有限公司
《Pleasure》／JOLIN 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
《離開銀色荒原》／裘德／亞神音樂娛樂股份有限公司
《純妹妹》／單依純／禾聲文化娛樂有限公司
📌最佳台語專輯獎
《圓缺》／鄭宜農／邊走邊聽有限公司
《做一個惜情軟心的人》／蕭煌奇／華納國際音樂股份有限公司
《主題歌》／蘇明淵／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
《褪褲lān的兄弟》／吳永吉／風潮音樂國際股份有限公司
《我說》／CJ MiT／滾石移動股份有限公司
📌最佳客語專輯獎
《南方的冬》／阿依.羅／禾廣娛樂股份有限公司
《Final Girl》／ana／東城音樂製作有限公司
《下回上去》／春麵樂隊／荒島文化有限公司
《慢花誌》／陳以諾Sarah／環球國際唱片股份有限公司
《Ngai〉／黃宇寒／予浪創樂股份有限公司
📌最佳原住民語專輯獎
《Masonolay i Cepo’》／漂流出口／風潮音樂國際股份有限公司
《Saitikotiko》／高金龍Lawis Aow／嗨島文化有限公司
《AKA》／Arase阿拉斯／那屋瓦文化有限公司
《Mikerid 引路》／Suming 舒米恩／米大創意有限公司
《djekuacan 年少不努力》／Matzka／十一音像有限公司（十一音樂）
📌最佳 MV 獎
〈純妹妹〉單依純／禾聲文化娛樂有限公司
〈Sakura Gansha〉李竺芯／果核音樂玫瑰森林農場有限公司
〈此刻〉許哲珮／雪人有限公司
〈怪情歌〉林宥嘉／華研國際音樂股份有限公司
〈歸零→0〉熊仔 (feat. 王若琳)／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
〈Pleasure〉JOLIN 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
〈Fish Love〉JOLIN 蔡依林／華納國際音樂股份有限公司
〈Dumplings〉吳克群／何樂音樂有限公司
📌最佳作曲人獎
盧律銘〈大濛的暗眠〉
蕭煌奇、滴燙Diiton〈你攏無咧看〉
張震嶽〈浪人的…〉
張簡君偉〈數到十〉
黃奇斌〈若無你我欲去佗位〉
裘德〈銀色荒原〉
📌最佳作詞人獎
張震嶽〈媽媽的眼睛〉
小寒〈成人之美〉
武雄〈礦工兄弟〉
黃立堯〈WAV&LUV〉
李格弟〈銀色荒原〉
📌最佳編曲人獎
翁光煒 〈厭倦一個人旅行〉
周湯豪、Seann Bowe、韋恩林、Ruben Cardenas〈FLAMES〉
陳星翰、鄭人豪、Morrison Ma、CYH、Richard Craker、Jackson Dimiglio-Wood 〈DIY〉
YELLOW 黃宣〈輕功水上飄〉
裘德、崔展鴻 〈銀色荒原〉
📌最佳專輯製作人獎
蕭賀碩 《來了》
鶴 The Crane 《Same Stories, Different Narratives》
王昱辰、曾國宏 《QUIT QUIETLY》
JOLIN 蔡依林、陳星翰 《Pleasure》
裘德、Tonyi NG 《離開銀色荒原》
常石磊 《純妹妹》
📌最佳單曲製作人獎
ØZI、鶴 The Crane〈FINAL FINAL FINAL （feat. The Crane, Gummy B）〉
Kvnloverboy 〈Superwoman〉
YELLOW 黃宣、余佳倫 〈輕功水上飄〉
陳建騏 〈幸福在歌唱（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）〉
陳君豪、吳青峰 〈一念之間 — 在水中〉
📌最佳華語男歌手獎
張震嶽《跟著感覺走》
周湯豪《LOVE RAGE HOPE》
盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》
Gummy B《更好》
裘德《離開銀色荒原》
📌最佳華語女歌手獎
洪佩瑜《開》
陳嫺靜《如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:＊- 合作的秘密》
彭佳慧《完整的大人》
JOLIN 蔡依林《Pleasure》
劉艾立《雙魚宮》
單依純《純妹妹》
📌最佳台語男歌手獎
蕭煌奇《做一個惜情軟心的人》
吳永吉《褪褲 lān 的兄弟》
曾瑋中《頇顢》
周自從《人造人間》
CJ MiT《我說》
📌最佳台語女歌手獎
鄭宜農《圓缺》
陳怡婷《三十幾》
秀蘭瑪雅《鐵心肝》
白冰冰《白冰冰／喝酒講酒話》
PiA吳蓓雅《離婚初體驗》
📌最佳客語歌手獎
阿依.羅《南方的冬》
ana《Final Girl》
春麵樂隊《下回上去》
陳以諾Sarah《慢花誌》
黃宇寒《Ngai》
📌最佳原住民語歌手獎
高金龍Lawis Aow《Saitikotiko》
Arase阿拉斯《AKA》
查勞．巴西瓦里《Kami Kami 我們我們》
Suming 舒米恩《Mikerid 引路》
Matzka《djekuacan 年少不努力》
📌最佳樂團獎
icyball 冰球樂團（王、Nelson、蒙、士捷）／《我很抱歉》
漂流出口（巫尚．碧海、布妲菈．碧海、林肯）／《Masonolay i Cepo’》
老王樂隊（張立長、廖潔民、馮會元、邵佳瑩、童偉碩）／《暮夜徐行》
落日飛車（羅尊龍、陳弘禮、王少軒、黃浩庭、曾國宏）／《QUIT QUIETLY》
告五人（雲安、犬青、哲謙）／《我們就像那些要命的傻瓜》
甜約翰 Sweet John（吳浚瑋、梁丹郡、陳冠宇、鍾曜年）／《GOOD AFTERNIGHT》
Tizzy Bac（陳惠婷、林前源）／《說出我的名字》
📌最佳演唱組合獎
頑童MJ116（瘦子 E.SO、小春 Kenzy、大淵 MUTA）／《OGS》
GENBLUE幻藍小熊（XXIN、媛媛、AYEON、Lili、Ayako、Nico）／《MIRROR》
凹與山（Isan、小凹）／《Hidden Album》
椅子樂團（裘詠靖、陳仲穎、孫伯元）／《愛的對白》
Dac & 鄭昭元 ZAOYUAN（鄭昭元 ZAOYUAN、Dac）／《Enough》
📌最佳新人獎
陳嫺靜《如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:＊- 合作的秘密》
高真 TRU《ALIVE》
163braces《海螺記》
陳以諾 Sarah《慢花誌》
CJ MiT《我說》
JOYCE 就以斯《才華換桃花》
📌演奏類最佳專輯獎
《Over The Moons》／蘇郁涵／種種可能企業有限公司
《Regrow Protocol》／Oberka／派樂黛唱片有限公司
《心之歸途》／大恭／街聲股份有限公司
《傳奇．雙擊--新視界》／黃瑞豐、吳政君／麥丁文化事業有限公司
《reel mu$ic》／cool nel d／夕陽音樂產業有限公司
📌演奏類最佳專輯製作人獎
蘇郁涵／《Over The Moons》／種種可能企業有限公司（演奏者：蘇郁涵）
Oberka／《Regrow Protocol》／派樂黛唱片有限公司（演奏者：Oberka）
丁可／《長夜將盡 電影原聲音樂 (Wild Nights, Tamed Beasts [Original Soundtrack])》／街聲股份有限公司（演奏者：丁可）
大恭／《心之歸途》／街聲股份有限公司（演奏者：大恭）
黃瑞豐、吳政君／《傳奇．雙擊--新視界》／麥丁文化事業有限公司（演奏者：黃瑞豐、吳政君）
📌演奏類最佳作曲人獎
錢威良／Harsanik《Stargazing 遊牧時空》／街聲股份有限公司（演奏者：Bazaar）
黃令先／<春 / Spring >《狂想萬花筒 / Kaleidoscope Rhapsody》／菁英藝術家（演奏者：狂想三重奏）
蘇郁涵／Pieces Peace 碎碎平安《Over The Moons》／種種可能企業有限公司（演奏者：蘇郁涵、Alex LoRe、Anna Webber、Matt Mitchell、陳穎達、Marty Kenney、James Paul Nadien、Shinya Lin）
黃瑞豐、吳政君／金《傳奇．雙擊--新視界》／麥丁文化事業有限公司（演奏者：黃瑞豐、吳政君）
李軍／居住正義《居住正義》／風潮音樂國際股份有限公司（演奏者：李軍）
Nelson Thomas Ny-Devereaux／rentfree《reel mu$ic》／夕陽音樂產業有限公司（演奏者：cool nel d）
📌最佳裝幀設計獎
黃嘉宏／暮夜徐行／壞鄰居有限公司
劉悅德／有美夢上讚 Ū bí-bāng siōng tsán／流星小飛象有限公司
黃品嘉、王馨／睏 Sleep／卓著文化事業有限公司
吳建龍、亞歷三小／SAX TAPE／夕陽音樂產業有限公司
聶永真、陳聖智、林智凱／女兒的九十九種藍——聽見零雨／目宿媒體股份有限公司
吳建龍 、力王、畢展熒／Hidden Album／明天的歌有限公司
📌最佳演唱錄音專輯獎
《當大人》／ 環球國際唱片股份有限公司
（主要錄音人員：陳振發／主要混音人員：樊乃綱、陳振發、林正忠／主要母帶後製人員：Chris Gehringer）
《Pleasure》／ 華納國際音樂股份有限公司
（主要錄音人員：王永鈞、陳文駿、Xavier Daniel／主要混音人員：Josh Gudwin、Jon Castelli、Phil Tan／主要母帶後製人員：Dale Becker）
《承諾》／ 麥丁文化事業有限公司
（主要錄音人員：André Baille-Barrelle／主要混音人員：André Baille-Barrelle／主要母帶後製人員：Pascal Luvisi）
《djekuacan 年少不努力》／ 十一音像有限公司（十一音樂）
（主要錄音人員：謝豐澤／主要混音人員：Matthew Sim／主要母帶後製人員：Matthew Sim）
《soul.food 靈食》／ 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
（主要錄音人員：張閔翔、劉阿洛、施森銘、黃立堯、Cookin Soul、Kvnloverboy、Wayson Scream、陳文駿、葛仲珊／主要混音人員：NealHPogue、John McLucas、Cookin Soul、施森銘、Jae Chong、謝乾乾、Matt Sim／主要母帶後製人員：Mike Bozzi）
📌最佳演奏錄音專輯獎
《Over The Moons》／ 種種可能企業有限公司
（主要錄音人員：Aaron Nevezie、Alex Conroy／主要混音人員：Aaron Nevezie、蘇郁涵／主要母帶後製人員：Alex DeTurk）
《康達效應 Coanda Effect》／ 禾廣娛樂股份有限公司
（主要錄音人員：徐振程 Jason Hsu、于世政 Shih Cheng Yu／主要混音人員：David Darlington／主要母帶後製人員：David Darlington）
《I Am Here》／ 華納國際音樂股份有限公司
（主要錄音人員：Vincent De Bast／主要混音人員：André Fernandes／主要母帶後製人員：André Fernandes）
《Invisible Nation (Original Motion Picture Soundtrack) 》《看不見的國家》電影原聲帶／ 樂浪聲風股份有限公司
（主要錄音人員：孫紹庭／主要混音人員：Phil McGowan／主要母帶後製人員：Jett Galindo）
《我們與惡的距離II影集原聲帶》／ 黑馬映像電影有限公司
（主要錄音人員：林孝親／主要混音人員：林孝親、林思妤／主要母帶後製人員：Rob Kleiner）
📌評審團獎
陳小霞《老翅膀》專輯
【特別貢獻獎】
📌特別貢獻獎
屠穎
林煌坤
頒獎典禮日期：2026年6月27日（六）
紅毯時間：下午5點
典禮時間：下午7點
典禮地點：台北小巨蛋
🟡第37屆金曲獎頒獎典禮播出平台
電視轉播：台視
網路直播：金曲獎YouTube、LINE TODAY、LINE MUSIC
🟡第37屆金曲獎主持人、評審團
典禮主持人：A-Lin
星光大道主持人：陳明珠、鼓鼓（呂思緯）
評審團主席：黃韻玲
🟡第37屆金曲獎表演嘉賓
莫文蔚&The Masters、田馥甄、比莉&周湯豪、羊文学（日本樂團）、孫淑媚、TRASH
🟡第37屆金曲獎頒獎嘉賓
Lulu黃路梓茵、YELLOW黃宣、王宏恩、李竺芯、呂士軒、姚小民、洪敬堯、韋禮安、桑布伊、馬念先、莫文蔚、許效舜、許哲珮、動力火車、彭佳慧、黃奇斌、黃子軒、鍾興民、蕭煌奇、魏如萱、蘇慧倫。（按姓名筆劃排序，共21組）
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