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雨勢瞬息萬變 抽水站全天候戒備

米克拉颱風外圍環流挾帶強降雨，造成台灣南北多個縣市嚴重淹水。中部雖有中央山脈形成天然屏障，災情相對零星，但台中市長盧秀燕不敢掉以輕心，不僅昨天啟動三級防災應變機制，今天中午更主動前往烏日區五張犁抽水站視察整備情形、慰勉24小時待命的防汛人員。她強調極端氣候難以預測，除非中央氣象署宣布解除警報，否則台中市將持續維持高度戒備。米克拉及無花果颱風雖都從台灣東方海面北上，距離台灣不近，卻挾帶旺盛水氣，導致全台多地慘遭豪雨侵襲，南北不少縣市傳出淹水災情；相較之下，中部地區因「護國神山」阻隔，目前僅零星災情。中央氣象署預估，這波劇烈天氣變化將持續至下週一，才有望逐漸恢復穩定。盧秀燕今（26）日中午前往烏日區五張犁抽水站視察防汛整備，她表示目前雷雨胞及降雨區已有逐漸往台灣中部移動的趨勢，新竹市已宣布今天下午停班停課。雖然昨天台中市天候相對穩定，但她最擔心市民因此鬆懈，因此昨天率先啟動三級防災應變，今天再度確認各項防災整備，持續監控雨量及防汛狀況，必要時也能及早進行撤離作業。盧秀燕表示，昨天台中的雨勢仍在可控範圍內，當水位升高時，全市5座抽水站已啟動抽排，隨著雨勢趨緩陸續恢復正常。不過，她看到其他縣市大型抽水站難以抵擋暴雨造成的淹水，絲毫不敢大意，今天特地再次巡視抽水站設備，確認各項機具均可正常運作，希望做到有備無患。她表示，各抽水站將持續24小時輪值待命，全力守護市民安全，「除非中央氣象署宣布解除豪雨特報，否則我們都會持續提高戒備。」她也祈願這波豪雨平安度過，「希望台灣平安、台中平安」。