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今入夜強降雨恐襲南部！一路下到明天午前才趨緩

今日至明天（27日）午前台灣周邊水氣依然豐沛，環境處於不穩定的狀態，容易有突發性的強烈雷雨帶發展

▲氣象署表示，預估今日中午過後整體降雨強度較趨緩，不過西半部仍有局部大雨或豪雨，而東半部地區受鋒面影響，雨勢反而增強並有大雨發生的機率，尤其花東地區可能有短延時豪雨。（圖／中央氣象署提供）

今日深夜至明天（27）清晨，將受到海陸風交會輻合影響，倘若對流發展特別旺盛，容易出現強降雨發生，民眾若外出需特別留意天氣變化。

▲氣象署今日上午8時15分發布豪雨特報，新竹縣防汛警報大升級，正式名列「大豪雨」紅色警戒。（圖／中央氣象署,cwa.gov.tw）

雨下到什麼時候才會停？明全台水氣仍多「下周一才轉夏季型態」

下週一（29日）太平洋高壓邊緣來到台灣上空並持續西伸，台灣將進入高壓外圍部分，大環境風向轉為偏南到東南風，天氣型態才會轉往夏季型午後雷雨的方向調整。

▲（圖／天氣職人-吳聖宇）

持續受到鋒面、西南風及米克拉颱風北上影響，今（26）日上午起西半部雨勢不斷，氣象署更針對高雄市、屏東縣等19縣市發布豪雨特報。根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據氣象署最新降雨預測，整體降雨強度有望減緩，但，建議民眾還是要提高警覺，切勿輕忽。此外，台灣颱風論壇針對南部地區提醒，氣象署亦表示，預估今日中午過後整體降雨強度較趨緩，不過西半部仍有局部大雨或豪雨，而東半部地區受鋒面影響，雨勢反而增強並有大雨發生的機率，尤其花東地區可能有短延時豪雨。同時，氣象專家吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」表示，今晚隨著東邊颱風快速往日本附近移動，維持鋒面存在的北風逐漸減弱，太平洋高壓邊緣也略往台灣東南方海面推進，西南風的風向會慢慢從正對台灣陸地，鋒面亦開始緩慢往北移動，預期今晚起整體降雨有機會比較緩和一些。但吳聖宇提醒，至於這波大雨何時才會停？吳聖宇分析，