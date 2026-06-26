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▲法國隊除了姆巴佩之外，還有登貝萊（Ousmane Dembele）、奧利塞（Michael Olise），進攻群實力雄厚。（圖／美聯社／達志影像）

▲挪威除了哈蘭德外，也有兵工廠中場核心厄德高（Martin Odegaard）的不斷輸送砲火。（圖／翻攝自哈蘭德X@ErlingHaaland）

2026年FIFA世界盃小組賽I組末輪迎來焦點對決，兩支奪冠大熱門與黑馬球隊「高盧雄鷹」法國隊與「北歐海盜」挪威隊，將於台灣時間27日凌晨3：00（當地時間26日下午）在費城的吉列體育場展開直接對話。由於兩隊在前兩輪均豪取2連勝（積6分）提前挺進32強淘汰賽，本場比賽將直接決定誰能以小組第一的龍頭身分出線。外界與運彩專家普遍預期，這場坐擁世界兩大頂級神鋒——姆巴佩（Kylian Mbappe）與哈蘭德（Erling Haaland）的史詩級對撞，將演變成一場大開大闔的進球飆分大戰。兩隊在本屆世界盃小組賽前段均展現了極其恐怖的摧毀力。法國隊前兩戰以3-1擊敗塞內加爾、3-0輕取伊拉克；挪威隊則是以4-1大勝伊拉克、3-2力克塞內加爾。運彩專家指出，兩隊在各自的前兩場比賽中合計瘋狂轟入13顆進球，進攻效率驚人。本場焦點無疑是法國隊長姆巴佩與挪威神鋒哈蘭德的正面交鋒。兩人目前在本屆賽事均已各自斬獲4顆進球，狀態熱得發燙。法國隊除了姆巴佩之外，邊鋒登貝萊（Ousmane Dembele）與在德甲拜仁慕尼黑單季繳出19次助攻的「創意大腦」奧利塞（Michael Olise）組成的進攻群實力雄厚。而挪威除了哈蘭德外，也有兵工廠中場核心厄德高（Martin Odegaard）的不斷輸送砲火。不過，相較於防守穩健的法國，挪威前兩戰失掉3球，且預期失球值（xGA）高達2.52，防線隱憂可能讓比賽更具對攻色彩。雖然兩隊都已晉級，存在著主教練可能輪換主力的風險（部分美媒預估挪威可能讓哈蘭德在開局適度休息，但也有媒體預期雙方將全主力出擊），但專家一致認為，兩隊崇尚進攻的球風不會改變：美媒《Action Network》分析，挪威在過去9場國際賽中有高達8場比賽是由「兩隊均有進球（BTTS）」收場。考慮到兩隊陣中頂級前鋒的爆發力，沒有任何一方的防線有把握完成零封，這場比賽極可能打得非常開放。📍首選推薦：兩隊均有進球（賠率-133）📍下半場爆發：下半場為總進球數最多的半場（賠率+105）《RotoWire》專家皮埃爾·庫爾坦（Pierre Courtin）與亞當·茲德羅伊克（Adam Zdroik）認為，法國隊的陣容深度與中場控制力顯著優於挪威。挪威邊後衛喜歡大幅度壓上助攻的策略，將給姆巴佩與巴爾科拉（Bradley Barcola）留下致命的反擊空間。📍首選推薦：全場總進球數大於2.5球（賠率-150）📍勝負讓球：法國讓1.5球過盤（賠率+165）📍球員個人表現：姆巴佩隨時進球（賠率+105）、奧利塞送出至少1次助攻（賠率5/2）法國（4-2-3-1）：邁尼昂；孔德、於帕梅卡諾、薩利巴、特奧·埃爾南德斯；楚阿梅尼、拉比奧；登貝萊、奧利塞、杜埃；姆巴佩。挪威（4-3-3）：尼蘭德；馬庫斯·佩德森、阿熱、奧斯蒂高、莫勒·沃爾夫；厄德高、博格、奧爾斯內斯；瑟洛特、哈蘭德、努薩。目前博彩盤口開出法國獨贏賠率落在-170（或13-20），屬於較受看好的一方。