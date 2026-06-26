2026年世界盃足球賽小組賽進入白熱化階段，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也來到第16集。神蛙「蛙貴」上一集看好日本能夠擊敗瑞典，可惜雙方最終1比1握手言和，讓蛙貴再度錯失命中機會。目前累積15戰6勝9敗，命中率40%。第16集，蛙貴將挑戰I組榜首大戰，由兩屆世界盃冠軍法國迎戰北歐勁旅挪威。兩隊前兩輪都拿下2連勝，提前鎖定32強門票，本場比賽將直接決定小組第一歸屬，此戰蛙貴看好姆巴佩力壓哈蘭德，由法國勝出。
神蛙力挺法國 看好高盧雄雞完成三連勝
法國將於台灣時間27日凌晨3點交手挪威，本場台灣運彩賽事編號1020，根據台灣運彩盤口資訊，法國獨贏賠率1.35，和局4.20，挪威勝出3.15。讓分盤部分，法國讓1球（0:1）賠率2.10，和局（法國剛好贏1球）2.90，挪威受讓1球2.10；法國讓2球（0:2）賠率3.30，和局（法國剛好贏2球）3.60，挪威受讓2球1.40。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.30、小球2.40；3.5球盤則為大球1.85、小球1.55。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對法國與挪威之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「主勝」的右水潭區，看好法國能夠在正規90分鐘內擊敗挪威，以3戰全勝之姿挺進32強。
法國前兩戰先後擊敗塞內加爾、伊拉克，攻守兩端都展現冠軍級實力；挪威則靠著哈蘭德領軍接連擊敗伊拉克、塞內加爾，同樣維持全勝戰績。面對這場強強對決，蛙貴最終選擇相信整體陣容更加完整的「高盧雄雞」。
榜首之爭登場 神蛙能否止跌回升？
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
目前蛙貴累積15戰6勝9敗，命中率40%，這回面對I組榜首之爭，選擇相信法國能夠笑到最後。究竟神蛙能否成功終止近期低潮、將勝率重新往5成邁進，還是再度跌破眾人眼鏡，答案將在比賽結束後正式揭曉。
球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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法國將於台灣時間27日凌晨3點交手挪威，本場台灣運彩賽事編號1020，根據台灣運彩盤口資訊，法國獨贏賠率1.35，和局4.20，挪威勝出3.15。讓分盤部分，法國讓1球（0:1）賠率2.10，和局（法國剛好贏1球）2.90，挪威受讓1球2.10；法國讓2球（0:2）賠率3.30，和局（法國剛好贏2球）3.60，挪威受讓2球1.40。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.30、小球2.40；3.5球盤則為大球1.85、小球1.55。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對法國與挪威之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「主勝」的右水潭區，看好法國能夠在正規90分鐘內擊敗挪威，以3戰全勝之姿挺進32強。
法國前兩戰先後擊敗塞內加爾、伊拉克，攻守兩端都展現冠軍級實力；挪威則靠著哈蘭德領軍接連擊敗伊拉克、塞內加爾，同樣維持全勝戰績。面對這場強強對決，蛙貴最終選擇相信整體陣容更加完整的「高盧雄雞」。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
目前蛙貴累積15戰6勝9敗，命中率40%，這回面對I組榜首之爭，選擇相信法國能夠笑到最後。究竟神蛙能否成功終止近期低潮、將勝率重新往5成邁進，還是再度跌破眾人眼鏡，答案將在比賽結束後正式揭曉。
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