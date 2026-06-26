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台北股市今（26）日再度重挫，開盤下跌66.66點、來到46188.6點，盤中一度重挫1801.04點、最低下探44454.22點，終場下跌1683.5點或3.64%，收在44571.76點，寫下史上第3大跌點，成交量1.54兆元。上市公司總市值則由前一日150.93兆元，蒸發近5.5兆元，跌破150兆元整數關卡。中小型股同步走弱，櫃買指數開盤下跌1點、來到438.84點，盤中最低來到414.87點，終場下跌24.58點或5.59%，收在415.26點，成交量2637.73億元。今日個股成交量前五名依序為群創、聯電、友達、力積電及華邦電；成交值前五名則為台積電、聯發科、欣興、南亞科及聯電。權值股全面走低，台積電開盤下跌30元至2360元，盤中最低來到2325元，終場下跌50元或2.09%，收在2340元，單一檔就拖累大盤約399點；台達電則開盤下跌55元至1925元，盤中最低來到1790元，終場下跌170元或8.59%，收在1810元。IC設計族群成為重災區，聯發科受高通宣布進軍AI ASIC市場、並與Meta展開策略性多世代合作消息衝擊，市場擔憂未來競爭加劇，股價跌停收在3880元，失守4000元整數關卡。聯發科重挫也拖累IC設計族群全面走弱，愛普*、力智、信驊、力旺、智原同步跌停；矽統、凌陽、聯詠、盛群、瑞昱跌逾9%；創意、茂達、世芯-KY、驊訊、聯傑、聯陽、九暘跌幅也超過8%。股王信驊今日除息80元，今年共配發81元股利（含80元現金股利及1元股票股利），但除息首日開低走低，終場跌停收在15615元。被動元件族群同步承壓，國巨*、金山電、信昌電、大毅、華新科、光頡皆跌停；今展科、鈺邦、艾華跌逾8%，勤凱、蜜望實跌逾7%。PCB族群同樣表現疲弱，德宏跌停收在242.5元，達航科技、榮科、富喬、金居、建榮跌逾9%；台表科、台燿、燿華跌幅超過7%。不過，ABF三雄相對抗跌，南電盤中一度攻上1145元漲停價，終場仍上漲逾7%；景碩大部分時間維持紅盤，尾盤遭賣壓襲擊轉跌逾1%；欣興則下跌逾4%。