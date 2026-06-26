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▲蔡阿嘎隨後PO出聯發科跌停的截圖，嘆：「現買現跌停，現賠2萬。」（圖／蔡阿嘎IG@yga0721）

百萬網紅蔡阿嘎過去多次分享投資經驗，今（26）日在IG上分享，被老婆二伯慫恿買了一張聯發科，瞬間390萬all in。只見蔡阿嘎下單後，焦慮問二伯：「下禮拜會不會起來？」怎料下則限動就PO出聯發科跌停的截圖，讓他崩潰表示：「現買現跌停，現賠2萬。」而網友看了則留言：「沒漲就再買一張攤平」、「這也算是一種衝動購物耶，跟買包一樣」、「羨慕可以買一張。」蔡阿嘎今拍影片透露，被二伯慫恿買了一張股價3900的聯發科，瞬間390萬all in，遭老婆虧：「不出門也會花錢。」蔡阿嘎則回說：「妳不是說今天大特價！」才剛下單，蔡阿嘎立刻焦慮問：「下禮拜會不會起來？大家快告訴我，下禮拜就會漲了對吧對吧！」怎料，蔡阿嘎接著PO出聯發科跌停的截圖，嘆：「現買現跌停，現賠2萬。」影片曝光後，網友歪樓留言：「代表嘎哥帳戶裡面最少躺了現金390萬」、「太高了吧我的天啊，這也算是一種衝動購物耶，跟買包一樣，只是這個額度...」、「感謝嘎哥出手穩住大盤」、「這也太刺激了吧」、「哇，這個金額我無法想像」、「勇敢的人先享受世界。」事實上，蔡阿嘎去年才遇上股災，透露已經把股票相關的手機APP通通刪除，更慘的是當時似乎還惹得二伯生氣，表示：「股市的app刪了、老婆生氣了、公園找好了，不應該聽信什麼包賺的明牌…」更以過來人身分呼籲大家，「建議大家把股市APP都刪掉，以維持健康婚姻關係…。」