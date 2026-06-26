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「炸雞股」香繼光（7418）今（26）日登錄興櫃，每股參考價84元，在台北股市重挫1683點之際，香繼光仍逆勢走高，最高一度來到111元，站上百元關卡，漲幅達32%，展開蜜月行情。目前香繼光旗下自有品牌包括「繼光香香雞」與「美毕臺菜小館」，並代理日本餐飲品牌「金子半之助」、「日本橋海鮮丼 辻半」及「名代 宇奈とと」，產品線涵蓋台式炸雞、台式料理、天丼、海鮮丼及鰻魚丼等品類。截至2026年6月，自有品牌「繼光香香雞」及「美毕臺菜小館」全球總店數共約400家，以直營、加盟及代理3種模式並進，拓展國際版圖，其中核心據點中國店數有312家、台灣84家為主，並延伸至香港3家、菲律賓4家、印尼4家、加拿大3家、美國2家及澳洲墨爾本1家。代理品牌方面，目前在台共8家，包括「金子半之助」7家、「日本橋海鮮丼 辻半」1家，進駐微風信義、新光三越、三井OUTLET及LaLaport等商場據點，形成「自有品牌規模化、代理品牌精緻化」的多品牌經營模式。香繼光董事長黃宏偉在興櫃前法說會表示，未來營運將聚焦台灣、中國與海外三大市場布局。台灣市場持續提升單店價值並加密據點，中國深化一線城市並逐步向二至四線城市拓展，海外則同步布局東南亞、大洋洲及北美市場，作為下一階段成長動能。財務表現方面，香繼光2023年至2025年營收分別為16.48億元、15.62億元及16.94億元，稅後淨利分別為1.34億元、1.33億元及1.31億元，每股盈餘分別為5.51元、5.76元及4.98元；今年1~5月自結營收7.17億元、稅後淨利5,241萬元、每股盈餘1.92元。香繼光2025年以餐飲收入10.82億元，占比63.87%，為主要營收來源；其餘商品銷貨、加盟店食材供應、加盟金、權利金及營運管理費等收入占比36.13%，顯示除終端餐飲消費外，也具備加盟供應鏈與品牌授權收入基礎。獲利方面，香繼光2025年稅後淨利1.31億元，EPS 4.98元；今年前五個月自結營收7.17億元，稅後淨利5241萬元，EPS 1.92元，營運維持穩定成長。香繼光今日展開蜜月行情，每股參考價84元，最高一度來到111元，站上百元關卡，漲幅達32%，終場上漲13.4元或15.95%，收在94.4元。