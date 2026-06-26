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▲才剛宣布停班停課，卻也有民眾上網詢問「巨城會很多人嗎」，急著想出門去逛街。（圖／翻攝Threads）

新竹縣市今（26）日中午12點發佈停止上班、上課，引發不少民眾怒喊辛苦出門後又要回家，也有家長怒要臨時趕緊去接放學的孩子，沒想到有人卻急問「巨城下午有放假嗎？」，也有人發言「想請問現在巨城會很多人嗎」因此引發網友暴怒回應：「服務業不是人嗎？」新竹縣市在中午才宣布停班停課，引起不少民眾上網發表怒氣，有人提到「現在放不會太晚嗎，還要冒著生命危險回家」、「都游完泳了才宣布」「兩個小時塞到公司，又要兩個小時塞去接小孩」等言論，各個民眾紛紛表達自己因豪雨以及淹水而遇到的困難，但是沒想到一發佈停班、停課之後，卻又有不少人在Thread上急問「新竹巨城有放假嗎？」、「巨城會有很多人嗎？」貼文曝光後，立刻引來大批網友開砲，網友紛紛怒轟，「一堆人在駡下大雨沒放假，12點放假了，等等巨城就塞爆了，沒法上班但去巨城風雨無阻，真的可笑」、「我以為天災假的意思是叫你待在家裡」、「大家都罵說雨大、淹水要停班停課，結果停班停課了跑去巨城？」「一堆人罵要放假，放假又要巨城？服務業不是人嗎」等。不過也還是有網友回報，，直呼「人潮洶湧中」、「爆炸多」、「超多」，這些現象的確令人傻眼。此外，全台目前宣布今天停班、停課的縣市包含新竹縣市、台南市、高雄市與屏東縣，而在