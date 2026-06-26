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▲明（27）日清晨至上午，受西南風與海陸風輻合作用影響，南部仍有明顯降雨，局部不排除出現短延時豪雨。（圖／中央氣象署提供）

▲今（26）日降雨分布方面，最大時雨量出現在屏東枋山，達111.5毫米。（圖／中央氣象署提供）

▲下周二則逐漸轉為多雲到晴的天氣型態，但各地午後仍有局部雷陣雨發展機會。（圖／中央氣象署提供）

受今年第7號颱風外圍環流帶動西南風增強，加上華南鋒面影響，台灣各地持續出現明顯降雨。中央氣象署預報指出，目前北台灣雨勢趨緩，南部仍是這波降雨熱區，屏東、高雄累積雨量已突破300毫米，，下周二起天氣才明顯好轉。中央氣象署預報指出，從衛星雲圖來看，琉球海面上的今年第7號颱風正朝東北東方向往日本前進，昨（25）日起自台灣東方海面北上的過程中，帶動西南風增強；加上華南一帶鋒面建立，在雙重影響下，台灣各地降雨明顯，目前仍有旺盛對流持續發展。雖北部降雨已逐漸趨緩，但仍有局部短暫陣雨；台南以南持續受西南風影響，仍有局部較大雨勢發生明（27）日清晨至上午，受西南風與海陸風輻合作用影響，南部仍有明顯降雨，局部不排除出現短延時豪雨；上午過後雨勢將逐漸趨緩，午後則受熱力作用影響，中部以北及花東地區降雨再度增多。預估今日下午至明日下午，各地仍有大雨發生機率，其中高屏地區最需留意局部豪雨等級降雨。昨（25）日累積雨量顯示，降雨主要集中在西半部。北部降雨主要受鋒面影響，中部則受午後熱力作用發展對流，南部則因西南風迎風面效應，整體降雨相當顯著。最大時雨量出現在屏東九如，達134毫米；高雄3小時累積雨量更達268毫米，屬強降雨等級，導致中南部多處出現積淹水情形，其中又以南部累積雨量最多。今（26）日降雨分布方面，北部清晨至上午仍受鋒面影響，新竹、桃園出現短延時強降雨；南部則持續位於西南風迎風面，陸續有明顯雨帶移入，局部雨量達200至300毫米以上。最大時雨量出現在屏東枋山，達111.5毫米；3小時累積雨量則以屏東潮州200毫米最多，已達短延時大豪雨等級。屏東、高雄累積雨量超過300毫米。未來一周降雨趨勢，周日西半部及東北部仍有局部短暫陣雨或雷雨，花東大致為多雲天氣，午後山區有局部雷陣雨；下周一南台灣整天仍有不定時陣雨或雷雨，其他地區山區午後也須留意劇烈降雨；下周二則逐漸轉為多雲到晴的天氣型態，但各地午後仍有局部雷陣雨發展機會。