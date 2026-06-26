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▲今晚至深夜降雨仍以西半部為主，花東沿海降雨也將逐漸增強，可能出現局部大雨，甚至短延時豪雨。（圖／中央氣象署提供）

受到米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，各地劇烈降雨，氣象署自昨（25）日上午11時啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強預報作業」，。不過要留意的是，雨勢雖趨緩，不過仍未雨停，今晚至深夜降雨仍以西半部為主，周日雨勢才會明顯趨緩，並且天氣一天比一天好，真正轉晴要等到下周二。氣象署預報指出，明（27）日清晨至上午，受西南風與海陸風輻合作用影響，南部仍有明顯降雨，局部不排除出現短延時豪雨；上午過後雨勢將逐漸趨緩，午後則受熱力作用影響，中部以北及花東地區降雨再度增多。未來一周降雨趨勢，周日西半部及東北部仍有局部短暫陣雨或雷雨，花東大致為多雲天氣，午後山區有局部雷陣雨；下周一南台灣整天仍有不定時陣雨或雷雨，其他地區山區午後也須留意劇烈降雨；下周二則逐漸轉為多雲到晴的天氣型態，但各地午後仍有局部雷陣雨發展機會。