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▲劉嘉玲曾經以《阿飛正傳》被看好會拿下香港電影金像獎最佳女主角，最後卻意外落空。（圖／翻攝自IMDb）

▲鄭裕玲（右）曾經被傳對劉嘉玲（左）不理不睬，還賞過她一巴掌，劉嘉玲在節目上否認有這些事情。（圖／翻攝自 IG@do_do_cheng)

▲鄭裕玲在《表姐你好》的喜感演出，不僅登上香港電影節最佳女主角寶座，也是她個人最經典的表演之一。（圖／翻攝自IMDb）

鄭裕玲曾以《表姐你好》獲得香港電影金像獎最佳女主角的殊榮，她當晚人未到場，由該片導演張堅庭代領，各方本來都看好《阿飛正傳》劉嘉玲，認為這結果大出意料。事隔30多年，劉嘉玲上鄭裕玲節目接受訪問，終於講出真心話：「妳說是不是這個世界就註定要我受一次打擊？其實輸給妳我心甘情願，因為妳是我心目中一個好會演戲的演員。」那一屆香港電影金像獎，王家衛的作品《阿飛正傳》在入圍名單上已經是囊括9項的大贏家，最後更拿下最佳影片、導演等5項獎。當年各方的看好劉嘉玲以該片獲最佳女主角，她不但以該片的演出先獲得了法國南特影展的影后大獎，包括電影雙週刊、明報週刊等都以她為封面，頒獎當晚其他對手都沒人到場，結果最後還不是她得獎，讓她覺得像「整個世界都熄滅了」。 現在她終於能心平氣和，覺得輸給鄭裕玲很心服。而鄭裕玲表示自己當晚不是覺得不會得獎就缺席，而是在拍一部片，劇組借了學校當場景，只有週六、日是沒有學生，最方便拍攝的時候，如果不去拍就不知道又要拖到何時，她想反正大概是劉嘉玲得獎，那就不如去拍戲，免得還要把大家的時間湊齊，結果沒想到她就得獎了，也是始料未及。《阿飛正傳》公認是劉嘉玲的脫胎換骨之作，鄭裕玲也認為在該片中看到前所未見的劉嘉玲。劉嘉玲進入TVB時，鄭裕玲已經是當家女主角之一，彼此首度合作是在《流氓大亨》這齣劇集，戲裡他們都跟萬梓良有感情，是情敵的關係。戲外鄭裕玲是前輩，曾經傳她不滿劉嘉玲遲到，先是不理不睬，接著還鬧她」賞她一巴掌，劉嘉玲對於傳聞回應道：「不可能有這種事，都沒有發生過。」鄭裕玲坦言劉嘉玲的很多階段，自己都看在眼裡。最剛開始看到她和曾華倩、吳君如才從訓練班出來，就像很吵的小妹妹，現在覺得她變成很有氣場的人，劉嘉玲連忙解釋：「不是我吵，是她們兩個吧。」對於自己現在的變化，她也說道：「我經歷過好多事情之後，覺得變淡定了很多，當你人一淡定，很多事情就覺得允許發生，馬上會變得雲淡風輕，整個人就會變得有氣場。」