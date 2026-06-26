近日全台天氣不穩，不少通勤族想叫Uber、55688、yoxi或LINE GO回家，卻常遇到沒車可派、司機取消、車資暴漲等狀況。社群平台上也掀起討論，有民眾在新竹雨天叫車，短短2公里路程，APP估價竟飆到3萬元左右，讓他崩潰直呼，新竹搭計程車是不是已經能寫入「財富自由的象徵」，後續平台有出面澄清是系統異常，且已經修復完成。
新竹雨天叫車2公里破3萬 民眾傻眼：不是下恐龍耶
一名網友在Threads發文分享，新竹下雨天想搭計程車，沒想到系統跳出的估價讓他當場傻眼，從截圖可見，路程約2公里、預估車程約6分鐘，但普通計程車估價竟落在2萬多元至3萬元左右。原PO無奈表示，外面只是下雨，「不是下恐龍」，也幽默形容對方「明明可以搶劫我，還要載我一程」。
貼文曝光後，有人驚呼「這太誇張了吧」、「新竹計程車跟鬼一樣難叫」。後續叫車平台yoxi也出面回應，「目前該問題已修復，如有遇到車資異常問題，可聯繫客服。」
雨天下班等1小時也沒車
不只新竹，社群平台近日也有不少民眾討論，雨天下班時間叫車難度明顯升高。有人表示，在市區遇到大雨，不論是Uber、55688或yoxi都叫不到車，甚至連電話叫車也可能遇到忙線；也有網友分享，週五傍晚碰上下雨，連開多個叫車平台，等了超過1小時仍沒有車願意接單。
雨天3原因讓司機不想接
雨天叫車困難，主要是因為雨天搭車需求暴增，乘客同時湧入，自然容易一車難求，此外，雨天交通壅塞，司機若要繞進巷弄，可能花很多時間卻只完成一趟短程單，因此更容易選擇路邊順路載客，再加上要是上車點不好停靠，也會提高取消機率。
至於Uber下雨天為什麼會變貴？官方曾說明，若乘車需求高於可提供服務的駕駛，行程費用可能會暫時提高，直到供需重新達到平衡。價格的部分，官方解釋，Uber多元計程車顯示的即時報價，是根據預估行程距離和時間計算，預估金額會依需求模式和交通等現實因素而變動，Uber 優步小黃行程之行程費用則採計程車跳表計費。」
雨天提高叫車成功率網友推4招
想在雨天順利叫到Uber或計程車，網友整理出幾個實用方法。
1.提早叫車：提早15至30分鐘打開APP，不要等到雨勢最大，或是下班才開始叫車。
2.選在明顯好停車地標：上車點要選在大馬路、飯店、便利商店門口，或司機容易臨停、迴轉的位置，不要設在巷口、地下停車場、百貨正門或車站最塞的出口。
3.不要只守單一平台：可同時嘗試Uber、55688、yoxi、LINE GO等服務，若真的叫不到，也可先搭捷運或公車離開壅塞區，再從較好停靠的路段叫車。
4.上車地點要打清楚：車快到時就先到路邊等，並用訊息告知司機明確位置，例如「我在超商門口」、「穿黑色外套」、「可直接靠右停」。
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一名網友在Threads發文分享，新竹下雨天想搭計程車，沒想到系統跳出的估價讓他當場傻眼，從截圖可見，路程約2公里、預估車程約6分鐘，但普通計程車估價竟落在2萬多元至3萬元左右。原PO無奈表示，外面只是下雨，「不是下恐龍」，也幽默形容對方「明明可以搶劫我，還要載我一程」。
貼文曝光後，有人驚呼「這太誇張了吧」、「新竹計程車跟鬼一樣難叫」。後續叫車平台yoxi也出面回應，「目前該問題已修復，如有遇到車資異常問題，可聯繫客服。」
不只新竹，社群平台近日也有不少民眾討論，雨天下班時間叫車難度明顯升高。有人表示，在市區遇到大雨，不論是Uber、55688或yoxi都叫不到車，甚至連電話叫車也可能遇到忙線；也有網友分享，週五傍晚碰上下雨，連開多個叫車平台，等了超過1小時仍沒有車願意接單。
雨天3原因讓司機不想接
雨天叫車困難，主要是因為雨天搭車需求暴增，乘客同時湧入，自然容易一車難求，此外，雨天交通壅塞，司機若要繞進巷弄，可能花很多時間卻只完成一趟短程單，因此更容易選擇路邊順路載客，再加上要是上車點不好停靠，也會提高取消機率。
至於Uber下雨天為什麼會變貴？官方曾說明，若乘車需求高於可提供服務的駕駛，行程費用可能會暫時提高，直到供需重新達到平衡。價格的部分，官方解釋，Uber多元計程車顯示的即時報價，是根據預估行程距離和時間計算，預估金額會依需求模式和交通等現實因素而變動，Uber 優步小黃行程之行程費用則採計程車跳表計費。」
想在雨天順利叫到Uber或計程車，網友整理出幾個實用方法。
1.提早叫車：提早15至30分鐘打開APP，不要等到雨勢最大，或是下班才開始叫車。
2.選在明顯好停車地標：上車點要選在大馬路、飯店、便利商店門口，或司機容易臨停、迴轉的位置，不要設在巷口、地下停車場、百貨正門或車站最塞的出口。
3.不要只守單一平台：可同時嘗試Uber、55688、yoxi、LINE GO等服務，若真的叫不到，也可先搭捷運或公車離開壅塞區，再從較好停靠的路段叫車。
4.上車地點要打清楚：車快到時就先到路邊等，並用訊息告知司機明確位置，例如「我在超商門口」、「穿黑色外套」、「可直接靠右停」。