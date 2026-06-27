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▲林隆璇誇讚單依純（如圖）音色變化多端，堪稱是「女版林俊傑」。（圖／微博＠單依純）

▲林隆璇預測盧廣仲（如圖）得獎機會最高；阿沁則看好張震嶽，認為「口氣」才是歌手的最終靈魂。（圖／寬宏藝術x添翼文創提供）

第37屆金曲獎於今（27）日在台北小巨蛋舉辦，其中「最佳華語男/女歌手獎」每年都引起網友熱烈討論。對此《NOWNEWS今日新聞》邀請到曾擔任金曲評委的林隆璇以及阿沁（黃漢青）進行歌王歌后預測，林隆璇認為女歌手部分，蔡依林有望抱回獎項，男歌手則是盧廣仲；阿沁則覺得歌后會是中國歌手單依純、張震嶽有機會拿下歌王。今年華語女歌手，由蔡依林對上洪珮瑜、陳嫻靜、單依純、彭佳慧及劉艾立，林隆璇十分看好蔡依林得獎，表示：「她是很會說故事的人，輕鬆不矯情，帶人進入各種故事。」不過，他也誇讚單依純具有王菲內核，聽得出來受王菲影響大，音色變化多端，堪稱是「女版林俊傑」。而阿沁則看好單依純，表示：「單依純展現了教科書等級的 R&B 控制與共鳴轉換。」至於蔡依林則將自信與慾望內化為無懈可擊的聲音表情，認為評審將在「極致唱功技術」與「聲音作為時代女性意識/當代製作最佳接收器」之間進行拉扯。事實上，蔡依林作為本屆金曲獎9項提名大贏家，專輯《Pleasure》展現了天后在音樂、視覺與概念上的全新高度。不僅保有她一貫的高規格舞曲與流行敏銳度，更在自我探索與「愉悅」的核心概念上展現出鬆弛感，被視為奪獎大熱門；而單依純在《純妹妹》中將她招牌的 R&B 轉音與靈魂樂唱腔發揮得淋漓盡致，聲音底氣十足卻不會讓人感覺油膩，在聲音上也有極高辨識度。歌王部分，由裘德 、周湯豪、張震嶽、Gummy B以及盧廣仲共同角逐，林隆璇預測盧廣仲得獎機會最高，認為他特色鮮明、情感真實，直言他是「聽起來平實不特別厲害，但真的很厲害的歌者。」不過，阿沁則覺得張震嶽有望拿下本屆歌王，他分析：「張震嶽站在炫技對立面，以無可替代的生命滄桑與鬆弛感，證明『口氣』才是歌手的最終靈魂。」認為此獎項是一場「完美唱功」與「強烈辨識度」的抉擇。三度叩關歌王的盧廣仲，這次在《HeartBreakFast 傷心早餐店》中用歌聲包裹著現代人的孤獨與心碎。已經拿過金曲、金馬、金鐘的他，聲音辨識度極高，對情感的細膩掌控更早已爐火純青。而張震嶽闖蕩歌壇多年，唱歌時的「口氣」與「鬆弛感」已經是教科書等級，聽起來毫無壓力卻直擊人心，非常符合金曲評審近年來的喜好。