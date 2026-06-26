我是廣告 請繼續往下閱讀

▲連晨翔表示，目前夫妻倆仍在適應新手爸媽生活，也會努力擠出時間享受兩人世界，替彼此充電。（圖／記者嚴俊強攝）

藝人連晨翔、劉品言去年底升格新手爸媽，夫妻倆近期忙著照顧女兒，但也陸續復工。連晨翔今（26）日出席忠義基金會「愛人家族 為失依兒引路 」活動時聊到近況，透露劉品言產後恢復速度雖然很快，但身體仍有疼痛與不適，讓他相當心疼。被問到對於日本球星大谷翔平在一年內就拚第二胎的消息，他表示不知情此事，但自己不會有這個打算，立刻回：「我要先把言言顧好。」並不急著規劃二胎。連晨翔表示，劉品言生產後很快就投入工作，但目前身體仍在恢復中，「她身體有一些痛，蠻心疼的。」被問到大谷翔平已經變二寶爸，他先是狀況外回「我沒有在看MLB...但他現在是都投球對不對？」，隨後表示「我覺得先讓言言把身體顧好，先把女兒顧好這樣，對於一年內生兩胎的提問，他說「我自己覺得太近，這樣兩個人相處時間太少」。希望先享受一家三口的生活，再順其自然規劃未來。談到升格爸媽後的生活，連晨翔透露，夫妻倆最近特地安排了一趟兩天一夜的小旅行，回到過去曾一起約會的地方，希望找回兩人世界的感覺。他笑說，有了孩子之後，平時很難像以前一樣深度聊天，因此這趟旅行讓兩人都覺得充飽了電。連晨翔也分享，目前夫妻倆會互相協調工作與育兒時間，他認為劉品言復工後心情會更快樂，自己則不可能當全職奶爸，「我要賺錢。」至於女兒的未來規劃，他透露夫妻倆已經替女兒開好股票戶頭，希望提前替她做好理財準備。