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受米克拉颱風外圍環流及西南風帶來豪雨影響，全台連兩日多處傳出淹水與停電。台電統計，截至今（26）日下午3時，累計停電戶數達65801戶，目前復電率已超過98%，仍有675戶待修，其中以屏東433戶、新北120戶為主，其餘為各地零星停電戶。台電25日上午成立水災應變小組，啟動豪雨應變機制。26日全國部署3756名人力，並調派工程車1754輛、抽水機517台及發電機548台，投入巡修與復電作業。台電表示，台南、屏東部分地區因淹水嚴重，地下配電室出現進水情況，已與中央及地方政府協調調度抽水設備。由於淹水退去後，仍須逐一檢查受潮或泡水的變壓器、開關設備及用戶電表，若有受損就必須更換，才能恢復正常供電，因此部分地區的復電作業仍需時間。此次豪雨也造成多處線路損壞。台電指出，屏東高樹鄉南興路一帶因雷擊導致高壓線路斷裂；新北市三芝區淡金路二段則受強降雨影響停電，搶修人員連夜作業至凌晨1時左右，已完成復電。台電提醒，颱風季及豪雨期間，易淹水地區應及早檢視抽水設備與相關機電系統，以降低積淹水造成設備失效的風險。針對新竹市太原地下道淹水，外界質疑抽水機無法運轉與台電送電有關。台電表示，26日上午已會同新竹市政府人員到場查修，確認是市府自有設備的線路故障，導致抽水馬達異常，並非台電供電問題；現場供電正常。台電指出，將持續加派人力，優先處理尚未復電及受淹水影響區域。