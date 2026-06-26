我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄預售屋統計圖表。（圖／高雄市不動產代銷公會提供）

▲銀行辦理受限貸款與切結換屋案件圖表。（圖／高雄市不動產代銷公會提供）

高雄預售屋市場交易量持續探底，房市熱度明顯降溫。根據統計，115年1至4月高雄住宅預售屋實價登錄件數為677件，相較112年同期2363件，僅剩28.6%；相較113年同期6122件，僅剩11.1%；相較114年同期1401件，也僅剩48.3%。顯示市場成交動能明顯萎縮。高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀指出，高雄預售屋整體交易動能持續下滑，成交表現相當疲弱。代銷業者最需要的是成交量，也願意配合政府政策協助市場調整，但在營建成本攀升、不動產放款集中度限制等因素影響下，建商推案趨於保守，換屋族也面臨貸款受限困境，整體房地產產業鏈正承受壓力，呼籲央行重新檢視相關房貸管制措施，讓市場回歸正常交易機制。目前市場已出現部分中小型建商暫停開發甚至退出市場，大型建商則延後推案或減少開案。在供給量持續減少的情況下，房價自然更不容易下修。「換屋族成為受影響最深的一群，有剛性換屋需求者無法滿足住的需求」。謝哲耀表示，在不動產放款集中度限制下，銀行於有限額度內優先篩選放款對象，使許多具有剛性需求的換屋族被排除在外。根據央行統計，換屋切結貸款占總房貸戶數比例，過去平均約10%，至115年2月已降至4.8%，幾乎減少一半。實際上，許多換屋族甚至在送件前即遭銀行婉拒，成為市場上的「換屋貸款孤兒」。成交量持續探底，更直接衝擊代銷產業生計。以高雄市為例，目前約有200家代銷公司、約4,000名從業人員，代表4,000個家庭的收入受到直接影響。謝哲耀對央行提出建言，「檢討不動產放款集中度限制」建議不動產放款集中度管理回歸《銀行法》第72條之2規範，讓銀行擁有更充足的放款空間。「第二戶貸款成數恢復至七至八成」建議第二戶貸款成數恢復至七至八成，協助有實際換屋需求的家庭順利完成居住升級。加速換屋循環，不僅能增加市場流動性，也有助於釋出更多中古屋供給，讓更多屋主投入公益出租與社會住宅市場。同時也能促進政府積極推動的危老重建與都市更新政策，使住宅政策更具一致性與延續性。