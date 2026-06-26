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長榮海運懸掛新加坡旗幟的長麗輪（EVER LOVELY），25日通過荷姆茲海峽期間，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊，幸好人船貨均安，之後已經平安離開海峽。新加坡港務局發聲強調此事屬於「無端挑釁」，無正當理由且違反國際法。對此，伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，任何試圖藉由「模糊安排」或凌駕於伊朗考量之外來通過荷姆茲海峽的船隻，伊朗將無法保證其安全通行。根據《半島電視台》報導，加里巴巴迪表示，荷姆茲海峽的航行安全有賴於區域秩序，而伊朗作為該海域的沿岸國，擁有不可忽視的實質控制權。加里巴巴迪強調，「任何具備公信力的航行框架，都必須建立在與伊朗協調的基礎上，並嚴格遵守《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》（Islamabad Memorandum of Understanding）第五條之規定。否則，其後果將是該特定平行航線遭到終止」。根據美伊簽署諒解備忘錄內容，伊朗必須與阿曼就荷姆茲海峽未來的管理機制與海事服務展開對話，並在與波斯灣其他沿岸國討論後，依循適用的國際法以及荷姆茲海域沿岸國的主權權利。備忘錄其實並未明言荷姆茲海峽該如何管理或者是否完全回復到戰前狀態，無論如何，伊朗對荷姆茲海峽的態度與阿曼以及美國等其他國家的立場顯然並不一致，美軍在該海域部署防衛力量並規劃替代航線，被德黑蘭視為「繞過伊朗」的挑釁舉動，可能會讓當地摩擦再度升溫。