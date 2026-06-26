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南部入夜豪雨還沒停！20縣市豪雨特報：高雄、台南一片橘

氣象署亦發布大雷雨即時訊息，警告「花蓮縣、台東縣」將有短延時強降雨發生，持續時間至21時09分止。

▲受到鋒面及西南風影響，今晚至明（27）日，全台20縣市易有局部大雨或豪雨發生。（圖／中央氣象署）

豪雨一路下到明天！全台有雨「等到下周才會停」

今日深夜至明天（27）清晨，南部地區受到海陸風交會輻合影響，如對流發展旺盛，容易出現強降雨發生，民眾若外出需特別留意天氣變化。

吳聖宇預估得等到下週一（29日），因太平洋高壓邊緣來到台灣上空並持續西伸，台灣將進入高壓外圍部分，大環境風向轉為偏南到東南風，天氣型態才會轉往夏季型午後雷雨的方向調整。

▲。（圖／中央氣象署提供）

受到鋒面接近及西南風影響，各地出現致災強降雨，，等到太平洋高壓向西延伸，才會轉為夏季型午後雷雨的天氣模式。中央氣象署晚間6時5分發布豪雨特報提醒民眾，表示受到鋒面及西南風影響，今晚至明（27）日全台20縣市易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨發生，嘉義以北、宜蘭及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲；同時，氣象署表示，預估今（26）日中午過後整體降雨強度較趨緩，不過西半部仍有局部大雨或豪雨，而東半部地區受鋒面影響，雨勢反而增強並有大雨發生的機率，尤其花東地區可能有短延時豪雨。明（27）日依舊受到鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨；雖然周日（28日）鋒面遠離但各地仍有零星降雨，午後需注意局部短暫雷陣雨發生。另根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今日至明天（27日）午前台灣周邊水氣依然豐沛，環境處於不穩定的狀態，容易有突發性的強烈雷雨帶發展；氣象專家吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」表示，明（27日）台灣附近水氣仍多，台灣海峽到西半部沿岸地區還是要留意對流系統發展，西半部仍然有短暫陣雨或雷雨，東半部有短暫陣雨，儘管豪雨或以上降雨的機會逐漸降低，但是短時大雨或是瞬間較大雨勢仍有機會發生。大雨何時才會停？