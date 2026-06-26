2026世界盃第三輪小組賽27日正式進入倒數第二輪，將由G組、H組、I組輪番上陣，然而在賽程公布之後，被球迷公認世界盃最期待的一場比賽，就是I組在台灣時間凌晨3時的「法國VS挪威」戰場，雖然兩組現在都已經確定晉級32強，不過球迷真心想看哈蘭德（Erling Haaland）以及姆巴佩（Kylian Mbappé）在場上同場較勁，由於兩個人各別撞臉忍者龜以及魔人普烏的角色，加上本屆世界盃連續兩場比賽，2人都是梅開二度共進4球，賽前在社群早就討論非常熱烈。
世界盃最期待小組賽！忍者龜大戰魔人普烏「法國VS挪威來了」
有不少球迷早在這周世界盃第三輪小組賽開踢前，就已經在社群上瘋狂發文表示：「本周六凌晨3點絕對不能睡！魔人普烏哈蘭德將大戰忍者龜姆巴佩，應該是小組賽最具看點又有高強度的一場比賽！」貼文曝光後，不少球迷都表示：「一定要看！準備早早睡3點起床」、「魔人普烏跟忍者龜的世紀對決，這場收視一定超高」、「小組賽最期待的一場！鬧鐘已經設定好了，準時收看」。
法國、挪威早確定晉級！世紀之戰錯過還想再看最快等季軍賽
回看I組目前的戰績，其實法國跟挪威都是二連勝確定以6分的積分晉級32強，這場比賽嚴格來說僅是「榮譽之戰」，反倒是塞內加爾對陣伊拉克的比賽，不僅要努力踢贏，還要大比分贏球，但即便如此積分3分進入擇優，也很可能被淘汰，就要看最終比賽結果如何。
而法國跟挪威這場比賽，關鍵就是在於小組第一、小組第二之爭，會決定32強會遇到什麼樣的對手，當然小組第一有較高機率會遇到比自己還弱的對手，相對佔有優勢，如果雙方先發都還是如期推出姆巴佩、哈蘭德來應戰，那麼將可以看到兩人在場地上競技，非常的難得！因為兩隊分配在同組又同時晉級，他們最快只會在季軍賽或者冠軍賽再次相遇，機會可以說是可遇不可求。
哈蘭德有可能不會先發！法國VS挪威直播連結一覽
不過唯一的變數就是，目前因為挪威已經確定晉級，實力堅強也不怕小組第二去踢別組小組第一，因此賽前預測先發名單內可能沒有「哈蘭德」，這樣的考量也非常合理，畢竟多讓核心球員休息，32強淘汰賽至關重要，但這一切都只是預測，實際上哈蘭德到底會不會先發上場大戰姆巴佩，就要看3點開賽時見真章，如果沒有忍者龜VS魔人普烏大場面，請隔天要上班的上班族睡回去。
法國VS挪威小組賽時間：台灣時間6月27日凌晨3時
法國VS挪威直播線上看連結：Hami Video、愛爾達電視 ELTA TV、中華電信 MOD
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有不少球迷早在這周世界盃第三輪小組賽開踢前，就已經在社群上瘋狂發文表示：「本周六凌晨3點絕對不能睡！魔人普烏哈蘭德將大戰忍者龜姆巴佩，應該是小組賽最具看點又有高強度的一場比賽！」貼文曝光後，不少球迷都表示：「一定要看！準備早早睡3點起床」、「魔人普烏跟忍者龜的世紀對決，這場收視一定超高」、「小組賽最期待的一場！鬧鐘已經設定好了，準時收看」。
法國、挪威早確定晉級！世紀之戰錯過還想再看最快等季軍賽
回看I組目前的戰績，其實法國跟挪威都是二連勝確定以6分的積分晉級32強，這場比賽嚴格來說僅是「榮譽之戰」，反倒是塞內加爾對陣伊拉克的比賽，不僅要努力踢贏，還要大比分贏球，但即便如此積分3分進入擇優，也很可能被淘汰，就要看最終比賽結果如何。
而法國跟挪威這場比賽，關鍵就是在於小組第一、小組第二之爭，會決定32強會遇到什麼樣的對手，當然小組第一有較高機率會遇到比自己還弱的對手，相對佔有優勢，如果雙方先發都還是如期推出姆巴佩、哈蘭德來應戰，那麼將可以看到兩人在場地上競技，非常的難得！因為兩隊分配在同組又同時晉級，他們最快只會在季軍賽或者冠軍賽再次相遇，機會可以說是可遇不可求。
不過唯一的變數就是，目前因為挪威已經確定晉級，實力堅強也不怕小組第二去踢別組小組第一，因此賽前預測先發名單內可能沒有「哈蘭德」，這樣的考量也非常合理，畢竟多讓核心球員休息，32強淘汰賽至關重要，但這一切都只是預測，實際上哈蘭德到底會不會先發上場大戰姆巴佩，就要看3點開賽時見真章，如果沒有忍者龜VS魔人普烏大場面，請隔天要上班的上班族睡回去。
法國VS挪威小組賽時間：台灣時間6月27日凌晨3時
法國VS挪威直播線上看連結：Hami Video、愛爾達電視 ELTA TV、中華電信 MOD
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