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世界盃最期待小組賽！忍者龜大戰魔人普烏「法國VS挪威來了」

「本周六凌晨3點絕對不能睡！魔人普烏哈蘭德將大戰忍者龜姆巴佩，應該是小組賽最具看點又有高強度的一場比賽！」

法國、挪威早確定晉級！世紀之戰錯過還想再看最快等季軍賽

其實法國跟挪威都是二連勝確定以6分的積分晉級32強，這場比賽嚴格來說僅是「榮譽之戰」

因為兩隊分配在同組又同時晉級，他們最快只會在季軍賽或者冠軍賽再次相遇，機會可以說是可遇不可求。

▲法國對上挪威這場世紀之戰，其實已經無關他們晉級與否，不過球迷都非常期待能看到姆巴佩以及哈蘭德的對決。（圖/Google世界盃賽果）

哈蘭德有可能不會先發！法國VS挪威直播連結一覽

因此賽前預測先發名單內可能沒有「哈蘭德」