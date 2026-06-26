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委內瑞拉昨（25）日遭遇規模7.2和7.5連續兩起強烈地震襲擊，目前造成至少235人死亡、逾4300人受傷，且傷亡數持續攀升。前大聯盟紐約大都會隊（New York Mets）明星後援投手梅西亞（Jenrry Mejia）今日自曝，他所住飯店也因地震倒塌，但他在地震前因為電梯的「神蹟」而逃過一劫，讓他直呼「這絕對是上帝的旨意」。綜合外媒報導，地震發生當下，梅西亞正在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）北部約15英里處的拉瓜伊拉（La Guaira）一間度假飯店內，當時他正結束在健身房的重量訓練，準備返回房間。梅西亞心有餘悸地回憶說，他住在6樓，但是進電梯後電梯卻未朝6樓而是往地下室移動，原來是剛好地下室也有人按了電梯。結果就在電梯到達地下室時，強震來襲，整棟飯店在一陣劇烈搖晃後倒塌。梅西亞表示，若自己當時按照預想的搭電梯到達6樓，那麼地震時很可能就來不及逃生。由於陰錯陽差，梅西亞順利在飯店倒塌前逃到大街上，途中還順手把一位老先生給拖出飯店外，「我想只有我和那位老先生成功逃了出來，其餘飯店裡的人，現在可能都還被活埋在廢墟底下」。根據美國地質調查局（USGS）觀測，第一起地震規模為7.2，數秒後隨即發生一起威力更強、規模達7.5的地震。由於兩起地震皆屬淺層地震，導致地面破壞程度異常嚴重。委內瑞拉臨時總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）已宣布全國進入緊急狀態。