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國民黨中央今（26）日上午宣布鞭刑公投「暫非現階段優先推動的公投項目」，讓藍委錯愕，且相當不滿。不過傍晚，國民黨發新聞稿指出，國民黨團前後任書記長前往拜會鄭麗文主席，最終達成共識，「鞭刑打詐公投」、「核能公投」將於下週五（7月3日）院會排入議程，並與今日通過排案的「反廢死公投」，共同構成國民黨年底推動的三大公投主軸。國民黨團表示，國民黨團前後任書記長前往拜會鄭麗文主席，雙方就近期公投議題深入交換意見，並達成高度共識。只要是攸關國家發展、人民福祉及社會安全的重要議題，都應依循公投法精神，交由全民透過直接民意共同決定，這正是民主制度最重要的核心價值。文傳會主委陳以信表示，面對產業發展及未來用電需求，台灣不能陷入能源危機，因此國民黨會提出黨版核能公投，以反映社會對穩定供電與能源安全的高度期待，也符合國民黨長期主張以核養綠的務實能源政策方向。至於鞭刑打詐公投，黨中央表示，則是回應現今台灣社會對詐騙、性侵、虐童等重大犯罪日益猖獗的憂慮。雖然不會以黨版形式提出該公投案，但尊重黨團委員連署提出，是否採用，由人民公決。黨團書記長林沛祥表示，鞭刑打詐公投案，提案委員預計於下週五院會提出並排入議程，與今日通過排案的反廢死公投，以及黨中央將共同構成三項公投分別聚焦能源安全、司法正義與被害者保護，都是社會高度關注、攸關全民利益的重要公共政策。黨團強調，黨中央與黨團步調一致，就是要共同回應人民的期待，展現台灣主流民意。呼籲民進黨停止為反對而反對，尊重人民參與公共事務的權利，讓三項公投順利成案，透過全民投票展現直接民意，讓人民成為國家重大政策的最終決定者。