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台電去年在燃料價格回落與電價調整帶動下，結束連續3年虧損，全年稅後淨利746億元，稅前盈餘756億元。不過，台電累積虧損仍達3511億元；進入今年後，又因中東局勢推升燃料成本，前4月雖較去年同期明顯改善，但仍虧損90億元，財務壓力尚未完全解除。台電26日召開股東常會，董事長曾文生主持會議，總經理郭天合說明去年營運成果。台電表示，去年透過燃料採購管理、房地活化及轉投資等方式改善收支，加上國際燃料價格趨穩與電價調整，全年收入9,726億元、支出8,970億元，順利轉虧為盈。不過，過去幾年能源價格高漲造成的虧損尚待消化，截至去年底，台電帳上累積虧損仍有3511億元。股東會也通過去年度財報、營業報告及虧損撥補案，並報告公司債發行情形。台電指出，前4月虧損90億元，較去年同期減少225億元，改善幅度約7成。然而，中東戰事等地緣政治風險升高，國際燃料價格再度上揚，中油4、5月連兩次調漲電業天然氣價格，也使台電購電及燃料支出增加。台電表示，後續將持續關注燃料價格變化，強化燃料採購與開源節流措施，並向政府爭取協助，在銀行授信原則下尋求財務改善資源，以降低虧損壓力。供電方面，台電規劃新增4部燃氣機組、合計裝置容量520萬瓩。其中，台中新1號機已進入滿載測試，台中新2號機及興達新3號機正進行併網試運轉，合計390萬瓩預計今夏投入供電；興達新2號機則預計年底前加入系統。台電表示，將搭配抽蓄水力、儲能與需求面管理等調度工具，維持供電穩定。