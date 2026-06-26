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▲柯志恩表示，聽見許多居民表達，希望政府能擴大市民設置水閘門的補助，她也會協助爭取。（圖／立委柯志恩辦公室提供）

高雄今（26）日凌晨豪雨來襲，立法委員柯志恩前往岡山與茄萣地區訪視淹水災情。柯志恩表示，聽見許多居民表達，希望政府能擴大市民設置水閘門的補助，她也會協助爭取，讓市民在面對緊急狀況時，至少能做第一道的防護，避免身家財產損失。柯志恩上午結束立院院會行程後，隨即返回高雄，在國民黨高雄市多位議員服務團隊、以及在地里長的陪同下，一同前往岡山與茄萣地區訪視淹水災情。岡山嘉興地區經過一晚大雨侵襲後，許多居民家中傳出淹水災情。柯志恩在實地走訪時，嘉興路仍有部分路段積水未退，兩旁排水孔因堵塞影響排水，所幸到了白天雨勢稍歇，積水也逐漸退去。柯志恩也與里長著手協調安排，後續將請清潔隊前來協助居民恢復家園狀況。另外，岡山嘉興橋至五甲尾市場，因積淹水未退，目前交通仍無法通行，柯志恩也特別前往了解狀況，並提醒行經該路段的民眾小心安全。茄萣地區這2日降雨量同樣相當驚人，柯志恩隨後也與議員李亞築一同前往訪視道路通行恢復狀況。有民眾家中昨天深夜淹水至小腿高度，直到今天白天積水退去，才能著手清理。此外，茄萣地區因地勢低窪，每逢天文大潮或豪雨時，就經常出現淹水情況，讓當地居民苦不堪言。目前高雄市政府水利局已完成相關防洪治水規劃 ，若等經費到位，預計最快能在兩年內完工。柯志恩也表示，未來將持續協助追蹤進度，希望讓茄萣居民生活越來越安心。柯志恩表示，這兩天較大雨勢多集中在半夜，許多市民表示，看到水位慢慢上升，擔心家中淹水、整夜沒睡，實在令人心疼。這兩天極端氣候降雨，也讓人深感城市治水有其極限，過去長久沒淹的地方，可能一次強降雨就導致淹水。她衷心祈願高雄一切平安，也替市民朋友感謝許多基層同仁在風雨中仍不眠不休、堅守崗位守護家園。