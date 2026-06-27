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▲尹大滿一看到蔡依林的照片，說她受到很多粉絲的喜愛跟支持，今晚會拿獎，但沒細講是什麼獎項。（圖／記者陳雅蘭攝）

第37屆金曲獎將於今（27）日晚間7點在台北小巨蛋登場，南韓Disney+算命節目《天機試煉場》冠軍巫師尹大滿在開獎前接受台灣媒體訪問，被問到本屆大熱門蔡依林（Jolin）的得獎運勢，他看了照片後幾乎沒有猶豫，直接脫口：「這位會得獎。」但沒有細講是何獎，也指出過去她未得獎的原因，是跟評審「頻率不對」有關，但今年實在有太多粉絲希望得獎，所以蔡依林的呼聲非常高！尹大滿一聽到蔡依林是1980年出生、屬猴後，再看了她的照片不猶豫的說：「這位會得獎。」嚇到全場記者陣陣歡呼，大家也解釋蔡依林雖然是台灣最具人氣的歌手之一，但並不常得獎，出道27年的她，此生只有得過一次歌后，所以大家都滿希望她能抱走今晚的「最佳華語女歌手獎」。尹大滿沒有指名蔡依林會得什麼獎，但細看命盤後，提到過去她未得獎的關鍵，「只是有點……怎麼說呢……就是主辦這個頒獎典禮的人，那些主辦單位的人，平常……感覺蔡依林跟那些主辦單位的人，合作關係沒有特別好，跟那些人之間，好像有點不同的想法、頻率不太對，彼此有一些意見上的差異。就是因為這個原因，所以才拿不到獎。」但他強調，今年蔡依林受到國民及粉絲支持的力量非常強大，「得獎運真的非常旺，非常有機會得獎。」蔡依林1999年出道，從〈看我72變〉、〈野蠻遊戲〉、〈日不落〉、〈妥協〉到〈怪美的〉等作品，創造無數華語樂壇代表作，是台灣最具代表性的天后之一。她曾6度入圍金曲獎，僅在第18屆封后一次，近年則於2024年第35屆以〈Someday, Somewhere〉獲得「最佳作曲人獎」提名而已。今年蔡依林以新專輯《Pleasure》一口氣入圍年度專輯、年度歌曲、最佳華語專輯、最佳華語女歌手、最佳專輯製作人、最佳作編曲人、最佳演唱錄音專輯及2個最佳MV等9項大獎，也是本屆入圍數最多的歌手之一，被視為本屆最大奪獎熱門。現年35歲的尹大滿畢業於首爾藝術大學韓國音樂科，現任韓國國樂協會始興市支部民謠分科委員長、百岳國樂藝術團團長。他7歲起便能感應神靈，原本一心投入國樂，卻因人生中接連出現許多無法解釋的神奇經歷，包含出車禍沒受傷、上台演唱卻突然沙啞，最終決定接受命運，29歲成為韓國巫師。他今年受邀參加Disney+原創算命節目《天機試煉場》，一路過關斬將奪下冠軍，節目中的多次預測也引發討論，包括曾斷言《黑白大廚：料理階級大戰》主廚鄭智善來台發展會很順利，之後她果然簽約台灣經紀公司，並陸續在台開店，也讓尹大滿「神準巫師」的名號更加受到關注。