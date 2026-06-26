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▲蔡旻紋（左圖）在服裝間若有所思看著前方，化妝鏡則映照出一位紅衣女子，讓人聯想是姊姊在監督妹妹蔡依林的金曲獎造型。（圖／翻攝自Jo Tsai 蔡旻紋IG@jo_tsai_）

第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日晚間在台北小巨蛋登場，天后蔡依林（Jolin）以《Pleasure》專輯提名最佳華語女歌手、最佳華語專輯、年度歌曲等9項大獎，成為本屆最大贏家，粉絲好奇流行天女王明晚會以何種造型亮相，她的姊姊蔡旻紋IG動態疑似洩露一些「機密」，引發外界高度關注。蔡依林的親姊姊蔡旻紋在IG上傳一則限時動態，可見她人站在服裝間，眼神若有所思看向前方，身後的化妝鏡倒映出一名身型神似蔡依林的女子，看似正在試裝，身上所穿的衣服是鮮豔的正紅色。此外，蔡旻紋在照片寫下文字：「監督委員會主席，登愣！」並附上一個張大眼睛的表情符號，由於是在金曲獎前夕發布，不免讓人聯想該位紅衣女子正是蔡依林本尊，且她正在挑選出席頒獎典禮的戰袍。蔡旻紋畢業於加州大學爾灣分校（UCI），過去在蔡依林的演藝事業中協助妹妹打理各項事務與美甲副業，熱愛混搭與時尚的她，曾經表示自己喜歡擔任時尚觀察家的角色，而今疑似幫妹妹監督金曲獎穿搭，照片的真相格外令人玩味。蔡依林5月得知入圍9項金曲獎後，透過經紀公司發表感言，「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！謝謝所有參與這張專輯的每一位創作夥伴們，以及謝謝每一位在pleasure專輯裡聽見自己的人。希望這些歌，曾在某些時刻陪你們更靠近自己的愉悅感受，我會繼續活潑地、誠實地創作。」