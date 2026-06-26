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AI巨頭OpenAI傳出正在考慮推遲其IPO，加上人們對AI基礎設施成本不斷上漲的擔憂加劇，科技股拋售潮加速，美股26日開盤後各主要指數齊走低。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌89.09點或0.17％；標普500指數下跌22.32點或0.30％；那斯達克指數下跌152.99點或0.60％；費城半導體指數下跌517.62點或3.71％。根據《CNBC》報導，由於SpaceX上市後劇烈震盪的表現，OpenAI正考慮將IPO延後到明年，受此消息影響，晶片股走弱。摩根大通交易員在一份報告中寫道，該消息引發了投資人對於AI基礎設施支出可持續性的擔憂。分析師Adam Crisafulli表示，OpenAI IPO的延遲「可能會減緩AI基礎設施支出的步伐」。焦點個股方面，台積電ADR股價下跌3％、輝達股價下跌1％、美光下跌5％、美超微和英特爾分別下跌了4％和3％。紐約人壽投資管理公司（New York Life Investment Management）分析師Julia Hermann表示，「我們認為，目前的市場格局非常考驗投資人的持股信心。具體而言，目前的市場領導權集中在半導體與記憶體晶片的領頭羊身上。相較於過去幾年我們在『科技七巨頭』身上所看到的表現，現在科技股在結構上波動更為劇烈」。Julia Hermann補充指出，「然後，再加上聯準會預期令人震驚的重新定價結合在一起，這不僅僅是關於利率會如何變動，更在於聯準會下一次可能升息的原因，你就會發現自己正置身於這樣一個環境中。坦白說，這簡直就是一個帶來市場波動的根源」。