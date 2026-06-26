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▲ 黃偉哲視察各地災情及排水狀況，並指示水利局積極爭取治水經費，提升防洪能力及韌性。（圖／南市府提供）

▲ 各地區抽水站自今日12時，共有文賢抽水站、本淵寮B抽水站、安中抽水站等58站投入抽水，總抽水量達1,560萬噸，約6,240國際標準游泳池，相當於1座白河水庫容量。（圖／南市府提供）

受「米克拉」颱風外圍環流及對流系統旺盛影響，今（26）日凌晨再提升為二級應變中心，各局處相關單位進駐協同防災，全力投入應變及排水工作。市長黃偉哲今天先後前往蘆竹溝、仁德交流道及中華醫事科技大學等積淹水地點勘查及視察喜樹灣裡抽水站，瞭解各地災情及排水狀況，並指示水利局積極爭取治水經費，提升防洪能力及韌性。黃偉哲表示，近年市府持續推動治水工程，淹水面積已由98年莫拉克颱風約5.5萬公頃、107年0823豪雨約9,997公頃，至113年凱米颱風約335公頃及114年0802豪雨約130公頃，展現台南治水已逐步發揮成效。黃偉哲指出，仁德區太乙工業區及交流道周邊今日積水，因24小時累積雨量達321毫米，已超過三爺溪10年防洪標準，加上二仁溪水位高漲及早上6時適逢滿潮影響，導致內水無法順利排出；雖然抽水站及移動式抽水機已全力運轉，排水效率仍受限，待外水位下降後，積水已陸續消退。黃偉哲強調，治水工作沒有最好，只有更好，市府將持續爭取中央經費，提升防洪標準與城市韌性，改善防洪能力較不足區域。水利局指出，這次降雨1小時累積雨量，新化區達103毫米、新市區97.5毫米、歸仁區94毫米、永康區88毫米、中西區81毫米、仁德區73.5毫米，歸仁區6小時達264.5毫米，南區12小時368毫米皆已超過排水系統的設計容量及保護標準，大量雨水短時間集中宣洩，造成排水系統承受極大負荷。此外，適逢今早6時滿潮時段，外水水位滿潮，區域排水及雨水下水道排水受到潮位頂托影響，雨水無法順利排入河川，因而造成台南部份地區積淹水情形，各地區抽水站自今日12時，共有文賢抽水站、本淵寮B抽水站、安中抽水站等58站投入抽水，總抽水量達1,560萬噸，約6,240國際標準游泳池，相當於1座白河水庫容量；惟降雨量驚人，加上部份設施防洪標準不足，造成仁德、永康等地區積淹水發生。南市府提醒，呼籲民眾留意天氣變化，近日仍受颱風外圍環流、鋒面及西南氣流影響，仍有局部大雨或豪雨發生，請善用市府官方LINE及「臺南水情即時通APP」掌握最新水情資訊，提前做好防災準備；若發現排水設施遭落葉、垃圾或雜物堵塞，也請協助清理或通報市府，以加速排水。