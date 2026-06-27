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▲今日西半部地區皆須留意局部大雨或短延時豪雨，而花東地區亦可能有局部大雨出現。（圖／中央氣象署提供）

今（27）日颱風遠離，不過仍受鋒面影響，全台都有短暫陣雨或雷雨，清晨南部地區雨勢明顯，易有持續性的強降雨出現，而到了下午，中部以北午後對流發展旺盛，下半天雨勢較明顯，天氣不穩定，易有強降雨出現，整體而言，西半部地區整天都需要留意局部大雨或短延時豪雨，晚起鋒面遠離、雨勢趨緩。6月27日今天的天氣，氣象署指出，鋒面仍在臺灣附近，各地有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區清晨雨勢明顯，易有持續性的強降雨出現，預估白天雨勢稍減緩，而中部以北地區亦有短暫陣雨或雷雨，尤其午後對流發展旺盛，下半天雨勢較明顯，天氣不穩定，易有強降雨出現。西半部地區皆須留意局部大雨或短延時豪雨，而花東地區亦可能有局部大雨出現，水氣偏多，溫度方面，各地高溫約27至29度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖北部空品區及馬祖環境部提及，鋒面影響，環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。周日鋒面逐漸北移，環境吹西南風，水氣仍多，迎風面西半部地區偶有短暫陣雨或雷雨出現，宜蘭地區亦有零星降雨機率，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，環境仍不穩定再加上熱力作用之下，午後中部以北地區及各山區有局部大雨發生的機率。氣象署提及，下周一鋒面更為遠離，環境吹偏南風，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。下周二至周五太平洋高壓增強西伸，回到夏季型的天氣型態，感受高溫炎熱，各地為多雲到晴，午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。