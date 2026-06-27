今（27）日颱風遠離，不過仍受鋒面影響，全台都有短暫陣雨或雷雨，清晨南部地區雨勢明顯，易有持續性的強降雨出現，而到了下午，中部以北午後對流發展旺盛，下半天雨勢較明顯，天氣不穩定，易有強降雨出現，整體而言，西半部地區整天都需要留意局部大雨或短延時豪雨，晚起鋒面遠離、雨勢趨緩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天天氣：清晨南台灣強降雨！午後改北台灣降雨

6月27日今天的天氣，氣象署指出，鋒面仍在臺灣附近，各地有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區清晨雨勢明顯，易有持續性的強降雨出現，預估白天雨勢稍減緩，而中部以北地區亦有短暫陣雨或雷雨，尤其午後對流發展旺盛，下半天雨勢較明顯，天氣不穩定，易有強降雨出現。

西半部地區皆須留意局部大雨或短延時豪雨，而花東地區亦可能有局部大雨出現，水氣偏多，預估晚起隨著鋒面北抬，各地雨勢逐漸趨緩。溫度方面，各地高溫約27至29度。

▲今日西半部地區皆須留意局部大雨或短延時豪雨，而花東地區亦可能有局部大雨出現。（圖／中央氣象署提供）
▲今日西半部地區皆須留意局部大雨或短延時豪雨，而花東地區亦可能有局部大雨出現。（圖／中央氣象署提供）
今天空氣品質

良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖
普通：北部空品區及馬祖

環境部提及，鋒面影響，環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

明天天氣：週日起天氣逐漸穩定、水氣漸減，高溫逐日回升

周日鋒面逐漸北移，環境吹西南風，水氣仍多，迎風面西半部地區偶有短暫陣雨或雷雨出現，宜蘭地區亦有零星降雨機率，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，環境仍不穩定再加上熱力作用之下，午後中部以北地區及各山區有局部大雨發生的機率。

一周天氣：天氣逐日好轉！下周二回到夏季型天氣

氣象署提及，下周一鋒面更為遠離，環境吹偏南風，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下周二至周五太平洋高壓增強西伸，回到夏季型的天氣型態，感受高溫炎熱，各地為多雲到晴，午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

相關新聞
鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...