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2026世界盃I組最終戰績：法國、挪威晉級！塞內加爾擇優還有機會

最終法國4：1贏下比賽，以積分9分成為I組第一晉級；挪威則以積分6分小組第二晉級。

即便拿下這場勝利獲得積分3分，但基本上擇優4分是門檻

▲世界盃I組最終成績，法國、挪威晉級，塞內加爾進入擇優第三，還是有機會可以晉級。（圖/Google世界盃賽果）

2026世界盃H組（賽事尚未結束）：無確定國家晉級或淘汰

但若踢和則會由維德角創造奇蹟以小組第二晉級，也是令人期待。

▲西班牙沒意外踢贏烏拉圭直接將其淘汰順利晉級，維德角跟沙烏地阿拉伯誰贏誰就晉級，維德角是否能再創奇蹟就看第三輪比賽。（圖/Google世界盃賽果）

2026世界盃G組（賽事尚未結束）：無確定國家晉級或淘汰

如果比利時贏球就能跟埃及手牽手晉級，伊朗雖然落入第三可以擇優，但積分2擇優淘汰機率也是偏高。

▲G組如果埃及能踢贏伊朗就確定出線，同時紐西蘭也要力拼踢贏比利時才有晉級可能，是目前還很不確定的組別。（圖/Google世界盃賽果）

2026美加墨世界盃第三輪小組賽持續進行，今（27）日將舉行G組、H組、I組同時進行賽事搶晉級名額，稍早I組成績出爐，法國以及挪威晉級32強，塞內加爾雖然贏球進入擇優，但因為積分只有3分，基本上擇優還是會高機率被淘汰。《NOWNEWS》特別整理6月27日世界盃G組、H組、I組最新小組賽戰績，目前確定晉級以及淘汰名單，讓球迷一文看懂最新2026世界盃戰況。確定晉級32強國家：澳洲、荷蘭、日本、象牙海岸、南非、巴西、摩洛哥、加拿大、瑞士、阿根廷、德國、美國、法國、挪威、哥倫比亞、墨西哥。小組第三擇優8隊競爭國家：南韓、波赫、蘇格蘭、厄瓜多、瑞典、巴拉圭、塞內加爾確定淘汰國家：捷克、卡達、海地、土耳其、突尼西亞、巴拿馬、庫拉索、伊拉克台灣時間凌晨3點法國大戰挪威，不過進球機器「哈蘭德」並未先發，至於塞內加爾最終場跟伊拉克踢出精彩比賽，以5：0完封伊拉克，不過因為先前二連敗，，晉級機率還是偏低，即便最後被淘汰，尾場精彩表現球迷也值得為其喝采。這組的狀況跟G組非常類似，西班牙4分暫居第一，烏拉圭、維德角2分並列第二，沙烏地阿拉伯僅1分暫居第四，西班牙沒意外踢贏烏拉圭直接將其淘汰順利晉級；維德角跟沙烏地阿拉伯誰贏誰就晉級，假設沙烏地阿拉伯贏球，不管是哪隊積分只有2分擇優淘汰機率偏高，埃及以4分積分暫列第一，伊朗及比利時連續踢和兩場，積分2分並列第二，紐西蘭則只有1分排在第四，這組在本屆世界盃常常踢出和局的比賽，第三輪小組賽非常關鍵，如果埃及能踢贏伊朗就確定出線；同時紐西蘭在這場一定要全力取勝才有機會逆轉出線，