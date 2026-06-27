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ChatGPT開發商OpenAI，遭外媒踢爆打算把IPO上市日期，從原定的最快今年9月，延後到明年（2027），消息打擊科技股投資氣氛，導致美股週五受壓，科技股為主的那斯達克指數連續5個交易日下跌，費城半導體指數則重挫5.3%。綜合《CNBC》等外媒報導，考量到SpaceX上市後股價波動劇烈等因素，OpenAI有意將IPO延後到明年，摩根大通的交易員在一份報告中寫道，此事引發了人們對於資本市場融資延遲、基礎設施支出可持續性，以及基礎設施支出步伐可能會減緩的擔憂，並影響晶片股走弱。26日收盤，美股道瓊工業指數下跌44.51點或0.09%，收在51876.11點；標普500指數微跌3.47點或0.05%，收在7354.02點；科技股為主的那斯達克指數下跌60.98點或0.24%，收在25297.62點；費城半導體指數下跌737.300點，或5.29%，收在13203.570點。焦點個股方面，美光（Micron Technology）股價下降超過6%；AMD、英特爾（Intel）股價分別下跌約2%、3.5%；而身為OpenAI的主要支持者，軟銀集團（SoftBank）週五股價跌幅則超過12%。貝雅金融服務公司（Baird）的投資策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）認為，由於部分晶片股漲幅過大，這種輪動可能會持續到7月下旬，但他仍然看好該板塊的長期前景，因為市場需求依然旺盛，不認為AI基礎設施股會在未來12個月內全面落後。