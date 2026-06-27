美國總統川普（Donald Trump）當地時間週五在社群平台上，公開指責伊朗違反停火協議，美國中央司令部（U.S. Central Command，CENTCOM）同一天宣布，對伊朗多個目標發動襲擊，以示回應。
川普在自家社群網站發文，聲稱伊朗向穿越荷姆茲海峽的船隻，至少發射了4架攻擊無人機，其中1架擊中1艘貨船的上層甲板，雖有造成了損壞，但該船仍能繼續航行，至於另外3架無人機則遭美軍擊落。
川普所說的貨船，應是指長榮海運的長麗輪（EVER LOVELY），25日通過荷姆茲海峽期間，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊，幸好人船貨均安，之後已經平安離開海峽。
川普並強調，這顯然是對美伊停火協議的「愚蠢違反」。
隨後，美國中央司令部宣布，對伊朗多個目標發動襲擊，包括無人機、飛彈儲存設施、沿岸設置雷達的場所。
不過，1位美國官員告訴《CNN》，美國週五發動的空襲，並不代表恢復大規模作戰行動，至少目前來看是如此。
報導提到，雖然這是自美伊簽署開放海峽、針對伊朗核計畫展開更深入談判的諒解備忘錄以來，發生的首起衝突事件，但川普幾乎沒有表現出任何重啟戰爭的跡象，他自己上週也曾承認，如果戰爭持續下去，可能會導致經濟災難。
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川普所說的貨船，應是指長榮海運的長麗輪（EVER LOVELY），25日通過荷姆茲海峽期間，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊，幸好人船貨均安，之後已經平安離開海峽。
川普並強調，這顯然是對美伊停火協議的「愚蠢違反」。
隨後，美國中央司令部宣布，對伊朗多個目標發動襲擊，包括無人機、飛彈儲存設施、沿岸設置雷達的場所。
報導提到，雖然這是自美伊簽署開放海峽、針對伊朗核計畫展開更深入談判的諒解備忘錄以來，發生的首起衝突事件，但川普幾乎沒有表現出任何重啟戰爭的跡象，他自己上週也曾承認，如果戰爭持續下去，可能會導致經濟災難。
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