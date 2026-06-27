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鄭家純2022年與日籍小兒科醫師Akira結婚，今年4月宣布懷上雙胞胎喜訊。目前懷孕已滿21週，她27日在社群平台公開寶寶性別，透露肚中的兩個孩子都是女兒，高層次超音波檢查也順利過關，讓不少粉絲紛紛留言獻上祝福。鄭家純在臉書發文分享，目前兩名女寶寶的發育狀況良好，高層次超音波檢查結果一切正常，兩人的成長進度僅相差3天。她也開心表示，已經開始期待7月能帶著肚子裡的兩個小寶貝一起出遊，字裡行間滿是迎接新生命的喜悅。不過，孕期並非一路輕鬆。鄭家純日前曾透過限時動態透露，即使大多時間待在家休息，手腳仍明顯水腫，雙腳甚至腫到鞋子快穿不下。她也提到，只要外出時沒有穿上托腹帶，到了晚上躺下休息時，後腰就會疼痛不已，坦言懷孕過程相當辛苦。鄭家純與Akira於2022年步入婚姻，婚後生活相當低調。今年4月正式宣布懷上雙胞胎後，便不時透過社群分享孕期近況，如今公開迎來兩位女寶寶的好消息，也讓外界一同期待新生命平安誕生。