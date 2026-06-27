委內瑞拉24日接連發生2次規模7.2、7.5的淺層強烈地震，全國代表大會主席羅德里格斯（Jorge Rodríguez）當地時間26日表示，死亡人數已增至920人，另有3360人受傷，據悉，該國一個專門用於接收失蹤人口報告的網站更收到超過5萬份通報。
社區與民眾的自救
根據《路透社》報導，絕望的委內瑞拉民眾、救援隊，正在爭分奪秒的尋找仍受困於廢墟下的倖存者，人民對於有限的資源及國家援助感到越來越沮喪，許多人只能用雙手和自製工具在瓦礫堆中挖掘，抱怨缺乏重型設備，志工們則騎著摩托車，來回穿梭運送物資。
《路透社》記者觀察到，各地援助情況參差不齊，有些地方有消防員、警察、民防人員甚至軍隊出現在街頭，而有些地方則沒有或只有少量。
25歲的委國民眾帕拉西奧斯（Jennifer Palacios）表示，地震發生時她剛好不在家，6歲的兒子和其他5位親屬都被倒塌的建築埋了，至今生死未卜，她認為是當地社區自己在設法把人們救出來：「我們需要他們（政府）調來起重機，把那些石板移走，還有人被困在裡面。」
73歲的律師里特里亞斯 (Ricardo Trias) 忙著為他的教子（godson）、54歲的洛佩茲（Armando Lopez）申請死亡證明，後者的遺體已於週四晚上從卡拉瓦萊達鎮（Caraballeda）的房屋廢墟中被挖出，但至今還停留在現場：「我們想讓他們把遺體還給我們...但我們不能拿走，留在這裡只會腐爛，法醫部門還沒來。」
代理總統將吞政治苦果？
報導提到，這場災難可能會給代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）帶來政治上的後果與麻煩，她一直試圖將自己塑造成政治變革的推動者，並在原總統馬杜洛（Nicolás Maduro）1月遭美國俘虜後，暫時接管政權。
委內瑞拉石油部長埃納奧（Paula Henao）則表示，地震並未影響委內瑞拉的石油產量，日產仍維持在120萬桶，當局正在評估燃料庫存，確保民眾所需能源不會中斷。
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根據《路透社》報導，絕望的委內瑞拉民眾、救援隊，正在爭分奪秒的尋找仍受困於廢墟下的倖存者，人民對於有限的資源及國家援助感到越來越沮喪，許多人只能用雙手和自製工具在瓦礫堆中挖掘，抱怨缺乏重型設備，志工們則騎著摩托車，來回穿梭運送物資。
《路透社》記者觀察到，各地援助情況參差不齊，有些地方有消防員、警察、民防人員甚至軍隊出現在街頭，而有些地方則沒有或只有少量。
25歲的委國民眾帕拉西奧斯（Jennifer Palacios）表示，地震發生時她剛好不在家，6歲的兒子和其他5位親屬都被倒塌的建築埋了，至今生死未卜，她認為是當地社區自己在設法把人們救出來：「我們需要他們（政府）調來起重機，把那些石板移走，還有人被困在裡面。」
73歲的律師里特里亞斯 (Ricardo Trias) 忙著為他的教子（godson）、54歲的洛佩茲（Armando Lopez）申請死亡證明，後者的遺體已於週四晚上從卡拉瓦萊達鎮（Caraballeda）的房屋廢墟中被挖出，但至今還停留在現場：「我們想讓他們把遺體還給我們...但我們不能拿走，留在這裡只會腐爛，法醫部門還沒來。」
代理總統將吞政治苦果？
報導提到，這場災難可能會給代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）帶來政治上的後果與麻煩，她一直試圖將自己塑造成政治變革的推動者，並在原總統馬杜洛（Nicolás Maduro）1月遭美國俘虜後，暫時接管政權。
委內瑞拉石油部長埃納奧（Paula Henao）則表示，地震並未影響委內瑞拉的石油產量，日產仍維持在120萬桶，當局正在評估燃料庫存，確保民眾所需能源不會中斷。