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韓國男團Super Junior成員金希澈近日主持JTBC戀愛實境節目《戀愛戰爭》，一句「就算我不說，前任也會自己跪下」引發軒然大波，不只讓李孝利、少女時代成員俞利當場露出震驚表情，節目播出後更在韓國、台灣的網路社群上掀起熱烈討論。不少網友認為發言相當失當，也有人質疑，眾所皆知金希澈過去和TWICE成員公開交往過，講這種話容易讓人聯想到前女友MOMO，又要害人家無端被捲入輿論。《戀愛戰爭》23日開播，由李孝利、徐章勳與金希澈共同擔任主持，首集邀請俞利擔任特別來賓，一起分析面臨感情危機的情侶。節目中，主持群接受「戀愛MBTI」測驗，結果顯示金希澈屬於偏向主導關係的ESTJ「成吉思汗型」。李孝利因此追問，他是否曾要求女友道歉，甚至說過「跪下」。金希澈起初否認自己曾要求對方求饒，卻接著脫口表示：「談戀愛不是大家多少都說過一次『跪下』嗎？」眼看現場一片安靜，他又急忙補充：「就算我沒叫她跪，她也會自己跪下。」沒想到越解釋反而越描越黑。聽完希澈的語出驚人言論後，李孝利和俞利立刻反問：「到底誰會這樣？」李孝利更直言，自己從來沒有向男人下跪，完全無法認同這種說法。向來以直率形象著稱的金希澈，看著兩人連番吐槽也難得露出慌張神情，不斷試圖圓場。徐章勳見狀笑說，金希澈平時幾乎誰都不怕，但只要遇到李孝利就會立刻收斂；俞利也笑著補上一句：「因為姐姐（李孝利）講的都是對的！」節目播出後，相關片段迅速在韓國網路發酵。有網友認為金希澈只是想做出綜藝效果，沒必要過度解讀；但更多人批評發言令人不舒服，還有人留言表示：「前女友是誰全國都知道，竟然還說這種話」、「一點都不好笑，到底為什麼一直找他上節目」、「換成任何前女友都不該這樣說」，引發兩派激烈論戰。事實上，金希澈2020年公開認愛TWICE成員MOMO，兩人相差13歲，當時成為韓流圈備受矚目的韓日情侶。不過隨著工作行程繁忙、聚少離多，雙方感情逐漸出現變化，最終於2021年底宣布分手，約一年半的戀情正式畫下句點。也因為MOMO是金希澈唯一公開承認過的女友，在節目中的發言才會引發外界更多聯想與討論。