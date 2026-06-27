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日本演員村上淳和歌手UA之子、29歲的演員村上虹郎近日捲入暴力爭議，因涉嫌對當時交往中的女友施暴並造成重傷，已於6月24日遭警視廳以傷害嫌疑函送檢方偵辦。事件曝光後迅速延燒，經紀公司也於昨（26）日發表聲明致歉，表示正在確認相關細節，村上虹郎本人已表態反省，而他原定參與的新劇《STRANGE 伊藤潤二徹夜難眠的奇異故事》，戲份播出安排也恐怕會因此出現變數。在消息曝光後，許多粉絲都湧入他的IG貼文底下留言，有些人痛訴對他很失望、但也有粉絲選擇盲目支持，說要一直等待他。根據日本媒體報導，事件發生於2024年3月至5月期間，地點位於東京都澀谷區住處。警方調查指出，村上虹郎涉嫌多次對當時交往中的女友施暴，包括抓住對方頭髮、將頭部撞向窗戶，以及毆打臉部等行為，導致女方受傷，治療休養約一個月。受害女子今年向警方報案後，全案才曝光，而村上虹郎在接受調查時也坦承有施暴行為、讓對方受傷是事實。事件曝光後，經紀公司發表聲明指出，村上虹郎確實曾與前女友發生糾紛，目前仍在持續確認整體經過。公司方面表示，根據現階段掌握資訊，當時是在試圖制止對方行為時，因情緒與動作過於激烈而導致衝突升級，後續將與相關單位進一步協商，並代表本人向外界致歉，強調已深刻反省。另一方面，村上虹郎原定演出東京電視台7月3日開播的深夜劇《STRANGE 伊藤潤二徹夜難眠的奇異故事》，並擔任第一集單元男主角，官方先前才公開預告內容。不過案件曝光後，電視台回應目前正在研議播出安排和後續處理方式，尚未公布最終決定，新劇能否如期播出也備受關注。村上虹郎出身演藝家庭，是演員村上淳與歌手UA的兒子，2014年以電影《2つ目の窓》正式出道，之後憑作品陸續獲得肯定，包括《武曲 MUKOKU》、《孤狼之血 LEVEL2》及NHK晨間劇《Come Come Everybody》等。他長期活躍於影視圈，演技受到矚目，如今卻因傷害案件捲入爭議，未來發展也受到外界高度關注。